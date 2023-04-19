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Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de! İşte illere göre parti parti isimler... Tıkla ilinin vekil adaylarını öğren

Türkiye 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken milletvekili kesin aday listeleri de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. YSK'nın bugün onaylamış olduğu listeler sonrası artık oy pusulalarının basımına geçildi. Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuş, YSK ise 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermişti. İşte illere göre milletvekili aday listeleri...

Giriş Tarihi: 19.04.2023 23:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 00:17
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Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete’de! İşte illere göre parti parti isimler... Tıkla ilinin vekil adaylarını öğren

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Milletvekili Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yer aldı.

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Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete’de! İşte illere göre parti parti isimler... Tıkla ilinin vekil adaylarını öğren

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AK Parti'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

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Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete’de! İşte illere göre parti parti isimler... Tıkla ilinin vekil adaylarını öğren

İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AK Parti MKYK üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

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Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete’de! İşte illere göre parti parti isimler... Tıkla ilinin vekil adaylarını öğren

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan'ın yerine ise Uğur Etli'nin adaylığı açıklandı.

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Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete’de! İşte illere göre parti parti isimler... Tıkla ilinin vekil adaylarını öğren

Bayram Şenocak