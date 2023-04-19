Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de! İşte illere göre parti parti isimler... Tıkla ilinin vekil adaylarını öğren

Türkiye 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken milletvekili kesin aday listeleri de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. YSK'nın bugün onaylamış olduğu listeler sonrası artık oy pusulalarının basımına geçildi. Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuş, YSK ise 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermişti. İşte illere göre milletvekili aday listeleri...