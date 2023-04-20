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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Topkapı Sarayı'nda! Restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Topkapı Sarayı’nda! Restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı.

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