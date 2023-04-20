20 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 14 Mayıs seçiminde AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki 3 isim değişti

14 Mayıs seçiminde AK Parti'nin milletvekili aday listesindeki 3 isim değişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
ABONE OL
14 Mayıs seçiminde AK Parti’nin milletvekili aday listesindeki 3 isim değişti

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde, İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 3. Bölge 8. sırada aday gösterildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AK Parti'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AK Parti MKYK üyesi ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday yapıldı.

(Fotoğrafta Bayram Şenocak)

İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

(Fotoğrafta Muhammet Enes Savaş)

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan'ın yerine ise Uğur Etli'nin adaylığı açıklandı.

(Fotoğrafta Uğur Etli)

Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete’de! MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE!
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete’de!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA