Sudan’da mahsur kalan Türk A Haber’de! Darbe girişimi sırasında neler oldu?

Bizim yanımıza generaller geldi. Onlar da aslında santral kapanınca geldi. Türk yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Şu anda güvenli bir ortam olmadığı için tahliyenin söz konusu olmadığı söylendi bize. Burada aslında yağma yapan kim tam olarak belli değil. Asker de yapma yapıyor ama bunun yanında bir de terör örgütü grubu var Cencevit diye onlar yağma yapıyor. 3-4 gündür santral bölgesinde onlar geziyor. Ben valilik kurumu ile temasa geçip koruma istedim ancak yeterli olmadı. Dün 2 defa girmeye çalıştılar karşı konuldu ama 3. defa da girip telefonlara el koydular.