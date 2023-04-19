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Sudan'da mahsur kalan Türk A Haber'de! Darbe girişimi sırasında neler oldu?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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Sudan’da mahsur kalan Türk A Haber’de! Darbe girişimi sırasında neler oldu?

Sudan'daki çatışmalarda Türk vatandaşları da mahsur kaldı. Onlardan biri de Darfur'daki, bir Türk enerji şirketinde idari işler uzmanı olarak görev yapan Ömer Cüneydioğlu’ydu. Darbe girişimi sırasında neler yaşandı? Ömer Cüneydioğlu A Haber’de anlattı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.

Sudan'da mahsur kalan Ömer Cüneydioğlu şunları anlattı:

"Biz A Haber'e sesimizi duyurduğu için teşekkür ediyorum. Burada Türk ekibi olarak mahsur kaldık. Darfur'da enerji santralinin işletiyoruz ve bölgenin tamamına enerji sağlıyoruz. Maalesef 4-5 gündür burada çatışmalar var ve mermiler tepemizde uçuyor. Ordu ve HDK arasındaki çatışmada bir otorite boşluğu oldu ve hırsızlara bu şekilde gün doğdu. Burada kim tarafından saldırıya uğradığımızı ya da yağmalandığımızı bilmiyoruz.

Biz burada santrali hiçbir zaman kapatmadık, çünkü hastanelerde yaralılar var. Ancak biz santralde mahsur kaldık. Maalesef bugün enerjiyi kesmek zorunda kaldık bize bu şekilde müdahalede bulundular. Yaralımız yok ama para-telefon-bilgisayar ve buldukları her şeyi aldılar. Biz şu anda iş yerindeyiz burayı terk etmedik. Çatışmalar hal devam ediyor. Buraya gelen destek grupları yapmacılarla çatışıyor ve bizlerde bekliyoruz.

Bizim yanımıza generaller geldi. Onlar da aslında santral kapanınca geldi. Türk yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Şu anda güvenli bir ortam olmadığı için tahliyenin söz konusu olmadığı söylendi bize. Burada aslında yağma yapan kim tam olarak belli değil. Asker de yapma yapıyor ama bunun yanında bir de terör örgütü grubu var Cencevit diye onlar yağma yapıyor. 3-4 gündür santral bölgesinde onlar geziyor. Ben valilik kurumu ile temasa geçip koruma istedim ancak yeterli olmadı. Dün 2 defa girmeye çalıştılar karşı konuldu ama 3. defa da girip telefonlara el koydular.

Şu anda güvenlik gerekçesiyle herhangi bir tahliye söz konusu değil. Biz bu bölgede çalışan bulunan Türk sayısı 60-65 civarında. Darfur bölgesindeki Türkler buraya gelirken tek başına geliyor ve ailelerini getirmiyorlar."

Sudan’da mahsur kalan Türk A Haber’de! SUDAN'DA MAHSUR KALAN TÜRK A HABER'DE!
Sudan’da mahsur kalan Türk A Haber’de! SUDAN'DA MAHSUR KALAN TÜRK A HABER'DE!
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