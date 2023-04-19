AK Parti 14 Mayıs zaferine işte böyle ulaşacak! Hedef: Kararsız, küskün ve kırgın seçmen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adaylarına, "Kararsızları ikna ederek gönlüne gireceğiz" talimatı vermişti. Alanda yapılan araştırmalar Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

AK Parti'nin yaptırdığı araştırmalara göre kararsızların oranı halen yüzde 10 ve üstünde çıkıyor. AK Parti dışında yapılan anketler de hemen hemen aynı sonucu veriyor. Seçim yaklaştıkça bu oranın düşmesi bekleniyor.