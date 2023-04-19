19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MHP miting takvimini duyurdu

MHP miting takvimini duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
ABONE OL
MHP miting takvimini duyurdu

Cumhur İttifakı'nda yer alan ve 14 Mayıs’taki kritik seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim için hazırladığı miting takvimini paylaştı.

MHP, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verilen mitinglere tekrar başlanacağını belirtilirken seçim takvimi şöyle sıralandı:

"24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 13.00 Kastamonu, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 16.00 Çankırı, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 13.00 Nevşehir, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00 Niğde, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13.00 Eskişehir, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00 Kütahya, 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.00 Karabük, 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 16.00 Bartın"

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA