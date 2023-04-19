MHP miting takvimini duyurdu
Cumhur İttifakı'nda yer alan ve 14 Mayıs’taki kritik seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim için hazırladığı miting takvimini paylaştı.
MHP, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verilen mitinglere tekrar başlanacağını belirtilirken seçim takvimi şöyle sıralandı:
"24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 13.00 Kastamonu, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 16.00 Çankırı, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 13.00 Nevşehir, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00 Niğde, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13.00 Eskişehir, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00 Kütahya, 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.00 Karabük, 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 16.00 Bartın"
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