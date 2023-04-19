19 Nisan 2023, Çarşamba
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Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun PKK ile pazarlığına gönderme! Kendisine oy istedi resmen itiraf etti...
Büyük sözler söyleyerek yedili koalisyondan ayrılan ancak sonrasında masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "kumar masası" olarak tanımladığı koalisyona yine bir göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı küstah pazarlıklara gönderme yapan Akşener "Birinci parti yapacaksınız. Bu ucube sistem değişecek ben de kimseyle pazarlık etmeden başbakan olacağım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...