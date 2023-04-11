7'li koalisyonun 'dokunacağız' dediği SİHA'lar PKK'nın tepe kadrosunu temizledi! Nokta atışla hepsi sarı torbaya girdi
CHP’nin liderliğini yaptığı 7’li masa HDP tabanından oy alabilmek amacıyla ‘biz iktidara geldiğimizde üretimini durduracağız’ dedikleri SİHA’lar son 5 yıl içerisinde PKK’ya ağır darbe indirdi. SİHA’lar, PKK’nın tepe yöneticilerini de bir bir etkisiz hale getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte terörle mücadele daha etkili bir şekilde yapılırken, TSK ve MİT'in ortak operasyonlarında kullanılan SİHA ile İHA'lar, Irak ve Suriye'de PKK'nın beyin takımını çökertti.
Örgütün en önemli kayıplarından biri de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan'ın Kandil'de etkisiz hale getirilmesi oldu. Operasyonlarda, etkisiz hale getirilenler arasında PKK/KCK'nın 41 kişilik lider kadrosunda bulunan Rıza Altun ile Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin de yer alıyor.
Başta CHP olmak üzere 7'li koalisyonun hedefindeki Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), son 5 yıl içerisinde terör örgütü PKK'nın "beyin takımında" yer alan ve aynı zamandı örgütün üst yapısı olan KCK'nın 41 kişilik yürütme kurulundaki teröristlere nokta operasyonları gerçekleştirdi.
Uydu üzerinden aldığı görüntüyü anlık olarak harekât merkezine aktarma kabiliyetine sahip SİHA'lar, örgütün beyin takımına büyük darbe vurdu.
TSK ve MİT'in son 5 yılda SİHA ile Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda, örgütün beyin takımı arasında yer alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan Filiz Arslan, Engin Karaaslan, Ali Haydar Kaytan, Mehmet Erdoğan, İsmail Özden, Ulaş Doğan, Beraat Afşin, Metin Arslan, Murat Kalko, Gülizar Tural, Söylemez Yaşar, Hasan Said Hasan, Hasan Adır, Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, Servet Aydın, Yahya Duman, Fazıl Botan, Yusif Mehmud Rebani, Fırat Şişman ve Ulaş Doğan, Mehmet Aydın, Rıza Altun, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş gibi Kandil için önemli olan teröristler etkisiz hale getirildi.
SINIR ÖTESİNDE ALAN HAKİMİYETİ
Öte yandan, beyin takımından önemli isimlerin etkisiz hale getirildiği nokta operasyonların yanı sıra sınır ötesinde TSK tarafından başlatılan hava destekli 'Pençe Harekâtları'nda SİHA ve İHA'ların önemli rol oynadığı operasyonlarla sınır ötesinden Türkiye'ye geçişler önlendi.
Başta Kandil'in 'Kale' olarak gördüğü Zap Vadisi olmak üzere Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde yeni üs alanları kurularak alan hâkimiyeti sağlandı.
NOKTA OPERASYONLAR
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım'ı, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.
Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK/YPG elebaşlarıyla irtibatlı şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.
MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK
Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.
Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.
10 AYDA 23 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
Sadece 2022 yılının ilk 10 ayında PKK/KCK – YPG terör örgütlerinin 23 üst düzey yöneticisi MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Nokta operasyonlar sayesinde terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurulurken, çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme geçmesi engellendi, örgütün hareket kabiliyeti kısıtlandı. Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar düzenledi. PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist etkisiz hale getirildi.
İŞTE O LİSTE: 73 TERÖRİSTE ÇİZİK ATILDI
İşte MİT'in 2019 yılından buyana Suriye ve Irak'ta PKK/KCK-YPG'nin üst düzey yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirdiği 73 teröristin tam listesi:
PKK/KCK Irak sorumlusu Helmet kod adlı Diyar Garip Muhammed 2019 Kandil.
PKK/KCK Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed 2021 Gare
PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul 2020 Asos.
Kongra-Gel Başkanlık Divanı Üyesi Raperin kod adlı Delal Azizoğlu 2022 Süleymaniye.
PKK/KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan 2018 Gare
PKK/KCK Merkez Komitesi Üyesi Emine Erciyes kod adlı Nazlı Taşpınar 2020 Gare
PKK/KCK Irak/Sincar Sorumlusu Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden 2018 Sincar
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı 2020 Gare
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Cemil Amed kod adlı Ezer İrmak 2019 Süleymaniye
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Demhat kod adlı Seyithan Ayaz 2019 Süleymaniye
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Doktor Jiyan kod adlı Saliha Kaytar 2019 Kandil
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Hacer Guyi kod adlı Nazife Bilen 2020 Kandil
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Dozdar Hamo kod adlı Abduhrehman Hamo 2019 Kandil
HPG Metina Eyaleti Sorumlusu Tekoşer Gever kod adlı Müslih İke 2019 Metina
YJA-Star Gare Eyalet Sorumlusu Gülçiya kod adlı Servet Aydın 2019 Gare
YJA-Star Askeri Konsey üyesi Leyla Agiri kod adlı Filis Arslan 2020 Suriye
YJA-Star Askeri Konsey üyesi Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen 2021 Süleymaniye
PKK/KCK Sözcüsü Serhat Varto kod adlı Emrullah Dursun 2019 Kandil
PKK/KCK Ekonomik Alan Sorumlu Yardımcısı Sinane Sor kod adlı Ali Aktaş 2019 Kandil
HPG Konsey Üyesi, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye-Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan 2022 Musul
YJA-Star Gare Eyalet Sorumlusu Tekoşın Batman kod adlı Söylemez Yaşar 2019 Gare
PKK/KCK Apollo Akademiler Sorumlusu Koçero kod adlı Metin Arslan 2019 Sincar
HPG Hakurk Eyalet Sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko 2020 Hakurk
HPG Sincar Eyalet Sorumlusu Sabri Tori kod adlı Yahya Duman 2020 Sincar
PKK/KCK Mahmur Sorumlusu Salih Cizre kod adlı Hasan Adır 2021 Mahmur
KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkur 2021 Mahmur
Pajk Meclis üyesi ve KJK Yürütme Komitesi üyesi Delal Nurhak kod adlı Esme Arat 2019 Kandil
PKK/KJK Koordinasyonu Ayten Amed kod adlı Halide Tarı 2020 Kandil
KCK Irak Sekretaryası Eşbaşkanı Ferhat Derik kod adlı Hüseyin Şibli 2022 Süleymaniye
PKK/KCK – HPG Konsey üyesi Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir 2022 Gare
PKK/KCK-HPG Konsey üyesi Dersim Malatya kod adlı İzzettin İnan 2022 Gare
PKK Yürütme Komitesi üyesi Leyla / Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer 2022 Süleymaniye
HPG Komuta Konseyi üyesi, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye- Sahası Yürütme Üyesi ve Kerkük Cephesi 1. Derece Sorumlusu Dılhaz Gabar kod adlı Mehmet Doğan 2022 Süleymaniye
YJA-Star Sincar Eyalet Sorumlusu Medya Agit kod adlı Beraat Afşin 2019 Sincar
YBŞ Genel Sorumlusu Zerdeşt Şengali kod adlı Nezar Bapir Murad 2020 Sincar
YBŞ Genel Sorumlusu Seyit kod adlı Hasan Said Hasan 2021 Sincar
PKK-YPG Amude – Derbesiye Eyaleti 1. Derece Sorumlusu Rezzan Cavit kod adlı Yusuf Mamud Rebani 2022 Kamışlı
PKK-YPG Kamışlı Eyalet Sorumlusu Dijvar Silopi kod adlı Muhsin Yağan 2022 Kamışlı
YPJ Kobani Eyalet Sorumlusu Dilar Halep kod adlı Ranya Henan 2022 Kobani
PKK/KCK Adalet Divanı Üyesi Şernas Sterk kod adlı Adnan Bilen 2019 Sincar
PKK/KCK Dış İlişkiler Birimi üyesi Navdar Sinegir kod adlı Mikail Özdemir 2019 Kandil
PKK/KCK NLP Koordinasyon üyesi Doğan kod adlı Erdoğan Ünal 2019 Kandil
PKK-YPG Ayn İsa Genel Sorumlusu Rojhat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz 2022 Kobani
YPG Kobani Eyalet Sorumlusu Koçero Batman kod adlı Hasan Demertaş 2022 Suriye
HSM Dış İlişkiler Sorumlusu – TAK Yöneticisi Botan kod adlı Hacı Kurhan 2019 Gare
YPG Kobani Eyalet Sorumlusu Yardımcısı Kendal Ermeni kod adlı Şahin Tekintanğaç 2022 Kobani
PKK-YPG Kobani Eyalet Sorumlusu Yardımcısı Berxwedan Muş kod adlı Erhan Arman 2022 Kobani
Kandil Örgütlenme Sorumlusu Delil Siirt kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk 2021 Kandil
YBŞ Özel Kuvvetler Alay Sorumlusu Azad Ezidi kod adlı Sileman Şemo Yusuf 2022 Musul
PKK/KCK Irak Özsavunma Güçleri Sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan 2021 Kandil
PKK/KCK Rel Hakurk Sorumlusu Kör Cudi kod adlı Ekrem Abdullah Ahmet 2019 Hakurk
PKK/KCK Hakurk Genel Gümrük Sorumlusu Kawa Garzan kod adlı Nedim Karakulak 2019 Hakurk
PKK/KCK Sincar Gümrük Sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan 2020 Sincar
PKK/KCK Sincar Mali Alan Sorumlusu Cahid Cudi kod adlı Mehmet Salih Azğan 2019 Sincar
Türkiye-Suriye-Irak Aktarım Sorumlusu Demhat Sperti kod adlı Mesut Taşkın 2020 Suriye
Türkiye-Suriye-Irak Aktarım Sorumlusu Brüsk Reşit kod adlı Seyithan Acay 2020 Gabar
PKK/KCK Metina İstihbarat ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Dara Kato kod adlı Ahmet Bal 2020 Metina
PKK/KCK Rel Mensubu Yusuf kod adlı Aslan Kalkan 2019 Hakurk
PKK/KCK Rel Mensubu Dilgeş kod adlı Çengiz Kına 2019 Metina
Medya Savunma Alanları Maliye Sorumlusu Zinar kod adlı Fadıl Ekinci 2020 Zap
Suriye-Irak Aktarım Sorumlusu Zagros Glort kod adlı Selahattin Dede 2021 Dohuk
PKK/KCK HPG Dış İlişkiler Sorumlusu Cevher kod adlı Mehmet Emin Ekinci 2021 Gare
YPG Şehit Çavreş Kadro Tugayı Sorumlusu Halebi/Kobani kod adlı Geli Van 2022 Kobani
PKK/REL Suriye Askeri İstihbaratı Amude, Derbesiye, Tel Tamir Bölge Sorumlusu Hebat Gever kod adlı Süleyman Orhan 2022 Amude
PKK/KCK Ş. Mahir Akademisi Yöneticisi Rezan Amed kod adlı Ümit Tarhan 2022 Gare
PKK-YPG Amude-Derbesiye Eyalet Yürütme Üyesi Kahraman Aydın / Rojvan Van kod adlı Mehmet Aydın 2022 Derbesiye
YPG Çelebiye Alay Sorumlusu Doğan Amanos kod adlı Mehmet Akyol 2022 Suriye
YPG-YPJ Ayn El Arap Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobani kod adlı Rodina Abdulkadir Muhammed 2022 Kobani
PKK/KCK Doğu Gücü Gümrük Sorumlusu Renas Aydın kod adlı Ömer Aydın 2021 Kandil
YBŞ Genel İstihbarat Sorumlusu Hemid Şengali kod adlı Halil Kasım Hıso 2020 Sincar
PKK-YPG Hebat Derik Akademi Sorumlusu Mıhyedin Gulo 2022 Kamışlı
Darav kod adlı Bedirhan Abi 2022 Sincar
Devran Canfeda kod adlı Murat Gündüz 2019 Kandil
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