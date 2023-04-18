CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi krizi! Anlaşma çıkmadı binlerce işçi iş bıraktı

İşverenin toplu sözleşmeye başladığı tarihteki asgari ücreti baz aldığını ifade eden Gül, "Bizler de masaya oturduğumuz ilk gün kendilerine söyledik. Bizim toplu sözleşmede baz alacağımız rakamlar, asgari ücretin açıklanmış olduğu rakamlardır. Ama ne olursa olsun, eşitliği sağlamadan bu toplu sözleşmeyi bitirmeyeceğimizi ilettik kendilerine." dedi.

Gül, bugün de tarafların görüşmelere devam edeceğini ifade ederek, işçiyi mutlu etmeyen teklifin gelmesi halinde eylemlerinin süreceğini sözlerine ekledi.