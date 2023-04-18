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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi krizi! Anlaşma çıkmadı binlerce işçi iş bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi krizi! Anlaşma çıkmadı binlerce işçi iş bıraktı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ şirketinde "toplu sözleşme" krizi çıktı. Genel İş Sendikası ile iş veren arasındaki sözleşme görüşmelerinden dün de sonuç çıkmadı. Sendikanın iş bırakma kararı sonrası bugün öğle saatlerinden itibaren 7 bin İZENERJİ çalışanı iş bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzenerji'de çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle yarım gün iş bıraktı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 ve 9 nolu şube üyeleri, Basmane Meydanı'ndan şirketin Hürriyet Bulvarı'ndaki binası önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, 14 Aralık'ta oturdukları TİS görüşmelerinde dört ayın geride kaldığını, ancak bazı maddelerde anlaşma sağlanamadığını söyledi.

İşverenin toplu sözleşmeye başladığı tarihteki asgari ücreti baz aldığını ifade eden Gül, "Bizler de masaya oturduğumuz ilk gün kendilerine söyledik. Bizim toplu sözleşmede baz alacağımız rakamlar, asgari ücretin açıklanmış olduğu rakamlardır. Ama ne olursa olsun, eşitliği sağlamadan bu toplu sözleşmeyi bitirmeyeceğimizi ilettik kendilerine." dedi.

Gül, bugün de tarafların görüşmelere devam edeceğini ifade ederek, işçiyi mutlu etmeyen teklifin gelmesi halinde eylemlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

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