SON DAKİKA | Bakan Hulusi Akar duyurdu: Yerli üretim ilk tank TSK envanterine giriyor
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki hafta Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yerli üretim ilk tankımızın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki hafta içinde inşallah Cumhurbaşkanı'mız, yerli üretim ilk tankımızı da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edecek." dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, sırasıyla Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Kişilikli ve kimlikli politikalarıyla Türkiye'nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye'nin daha da güçlenmesi, büyümesi için önemli adımlar atılmaya devam ediyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayide çok önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti: "Savunma sanayi öneme haiz. Kahraman personelimizin tarihi şan ve şerefle dolu, ancak alet işler el övünür. Gerekli teçhizatı vermezsek sonuç ne olacak? Burada yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ortaya çıkıyor. Geçmişte parasını verip alamadığımız ürünleri hatırlayın. Geçmişte piyade tüfeklerimizin patenti bile yabancılara aitti. Şimdi kendi üretimimiz tüm hafif silahlarımız, helikopterlerimiz, İHA/SİHA/TİHA'larımız var. Bunları yapıyor, ihraç ediyoruz. Gemiyi tasarlıyoruz, inşa ediyor ve ihraç ediyoruz. İnşallah yakın zamanda tankımızı da yapacak Kızılelma'yı da uçuracağız."
Savunma sanayideki ilerlemenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Önümüzdeki hafta içinde inşallah Cumhurbaşkanı'mız yerli üretim ilk tankımızı da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edecek. Onun çalışması devam ediyor." diye konuştu.
TCG ANADOLU'YA ZİYARETÇİ İLGİSİ
TCG Anadolu'nun da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini hatırlatan Akar, gemiyi Türk mühendisliğinin, işçiliğinin, müteşebbisinin, Türk Deniz Kuvvetlerinin ve Türkiye'nin büyük bir başarısı, iftihar ve gurur tablosu olarak nitelendirdi.
TCG Anadolu'nun barış ve kriz dönemlerinde ayrı görevlerinin olacağını, olası insani yardım harekatı ile afet ve acil durum faaliyetlerinde görevlendirileceğini belirten Akar, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Anadolu büyük bir gurur vesilesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu gururu vatandaşlarımızın da görmesine yönelik talimatı üzerine TCG Anadolu'yu 17-23 Nisan tarihlerinde halkımızın ziyaretine açtık. Ziyarete açılmasının ilk gününde, dün 8 bin 900 kişi gemiyi ziyaret etti. Büyük bir ilgi, teveccüh oldu." değerlendirmesini yaptı.
Ziyaretler sırasında Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da Akar'a teşekkür ederek, Mehmetçiğin teröristlere karşı kararlı mücadelesine verdikleri desteği dile getirdi.
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