Arnavutluk Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’i Türkiye’ye iade edecek
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
7 ARALIK'TA KARARI TEMYİZE GÖTÜRMÜŞTÜ
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü.
Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.
TÜRKİYE'YE İADE KARARI ÇIKTI
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS gün sayacı 2023 | LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Kayseri'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kayseri bayram namazı saatleri 2023!
- Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı
- DGS başvuru tarihleri 2023 | DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?
- Gaziantep'te bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Gaziantep Ramazan Bayramı saatleri 2023...
- ADANA bayram namazı saatleri 2023! Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il saatler...
- Konya bayram namazı saatleri 2023! Konya'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 81 ilde namaz saatleri
- Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?
- Bayram namazı saatleri 2023! İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan namaz saati!
- İstanbul 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? İller göre namaz saatleri...
- Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...
- Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç şifresiz nasıl izlenir?