Müşteri olmayanı da dolandırmışlar! Thodex’te 95 milyonluk yeni vurgun: MASAK raporu ortaya çıktı

MÜŞTERİ OLMAYANI DA DOLANDIRMIŞLAR

Raporda bazı mağdurların sisteme para yatırmadığı ancak türlü yollarla paralarının sisteme girişinin sağlandığı belirlendi. Bir mağdurun facebook üzerinden konteyner ilanı görüp 9 bin liraya satın almak için irtibata geçtiği kişiye 800 lira kaparo gönderdiği, parayı gönderdikten sonra şahıslara ulaşamadığı anlatıldı. Şahsa gönderdiği paranın Papara'ya, oradan da Thodex'e aktarım sağlandığının tespit edildiği belirtildi. Bir mağdurun ise 2.el telefon satın almak için telefon sahibine 2 bin 500 lira para gönderdiği ancak telefonunun gelmemesi üzerine söz konusu paranın sisteme aktarıldığını öğrendiğini anlattığı da kaydedildi.