Müşteri olmayanı da dolandırmışlar! Thodex'te 95 milyonluk yeni vurgun: MASAK raporu ortaya çıktı
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyle ilgili yürütülen 2. Thodex soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Dosyaya gelen MASAK raporu ortaya çıktı. 582 mağdurun bulunduğu dosyada 575'inin toplam zararı, Özer'in yaptığı vurgun miktarı yaklaşık 95 milyon lira olarak belirlendi.
Giriş Tarihi: 07.04.2023
10:03
356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında yürütülen 2. Thodex soruşturmasında Mali Suçları Kurulu (MASAK) raporu dosyaya ulaştı.
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MAĞDURLARIN ZARARININ TESPİT EDİLMESİ İÇİN DOSYA MASAK'A GİTTİ Thodex kripto para borsası dolandırıcılığına ilişkin İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 bin 27 mağdur, 21 sanığın yer aldığı dava devam ederken, "bizim de zararımız" var diyerek savcılığa başvuran başkaca mağdurların şikayeti üzerine başlatılan 2. dalga soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2. Thodex soruşturmasında 582 mağdur, yatırdığı parayı sistemden alamadığını belirtti. Savcılık bu şikayetler üzerine mağdurların zararının ne kadar olduğunun tespit edilmesi için dosyayı MASAK'a gönderdi.
YİNE ONLARCA MİLYONLUK VURGUN MASAK raporunda, Thodex veri tabanından mağdurların hesaplarındaki son bakiyeler tespit edildi. 582 mağdurun bulunduğu dosyada 575'sinin bakiye bilgilerine ulaşıldı. Platformun kapatılmadan hemen önceki 2021 yılı fiyatları üzerinden ulaşılan miktar şaşırtıcı cinstendi. Rakamlar öyle yüksekti ki Thodex CEO'sunun mağdurların hesaplarının içini boşaltıp yurt dışına kaçtığı belirlendi. Rapora göre 2. Soruşturmadaki vurgunun miktarı yaklaşık 95 milyon lira.
MÜŞTERİ OLMAYANI DA DOLANDIRMIŞLAR Raporda bazı mağdurların sisteme para yatırmadığı ancak türlü yollarla paralarının sisteme girişinin sağlandığı belirlendi. Bir mağdurun facebook üzerinden konteyner ilanı görüp 9 bin liraya satın almak için irtibata geçtiği kişiye 800 lira kaparo gönderdiği, parayı gönderdikten sonra şahıslara ulaşamadığı anlatıldı. Şahsa gönderdiği paranın Papara'ya, oradan da Thodex'e aktarım sağlandığının tespit edildiği belirtildi. Bir mağdurun ise 2.el telefon satın almak için telefon sahibine 2 bin 500 lira para gönderdiği ancak telefonunun gelmemesi üzerine söz konusu paranın sisteme aktarıldığını öğrendiğini anlattığı da kaydedildi.
ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İÇİN BAZI MAĞDURLARIN ZARARINI ÖDEDİ Öte yandan Arnavutluk makamlarınca Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırılan Faruk Fatih Özer'in avukatı aracılığı ile etkin pişmanlıktan faydalanmak için bir kısım mağdurlarla anlaşma yoluna gittiği de ortaya çıktı. Özer'in bazı mağdurların zararını gidermesi üzerine şikayetinden vazgeçen isimlerin olduğu ve bir kısım mağdurların uzlaşmaya vardığı da soruşturma kapsamında belirlendi.