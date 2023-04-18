İşte liderlerin bayram programı! Ramazan Bayramı’nı kim hangi şehirde geçirecek?

BAŞKAN ERDOĞAN BAYRAMDA DEPREM BÖLGESİNDE

Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılımı planlanıyor.

Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan'ın, daha sonra Sakarya'ya geçmesi bekleniyor.

ŞENTOP'UN BAYRAM PROGRAMI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'na İstanbul'da girecek. Şentop, bayram namazını kıldıktan sonra İstanbul'dan memleketi Tekirdağ'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.

Bayramın ikinci gününde İstanbul'da olacak Kılıçdaroğlu'nun, üçüncü günde ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılması planlanıyor.