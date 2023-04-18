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AK Parti'den seçimler için yeni reklam filmi: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur

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Giriş: 18.04.2023 23:46
Seçimlere artık sayılı günler kala partilerin seçimlere yönelik reklam filmleri de yayınlanmaya devam ediyor. AK Parti de "Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam" başlığıyla yayınladığı videonun ardından "Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye’nin partisi. Doğrusu AK Parti" yeni reklam filmini paylaştı. İşte AK Parti'nin seçim için yeni reklam filmi... .
AK Parti’den yeni reklam filmi
AK Parti'den yeni reklam filmi
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