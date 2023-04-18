19 Nisan 2023, Çarşamba
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AK Parti'den seçimler için yeni reklam filmi: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur
Seçimlere artık sayılı günler kala partilerin seçimlere yönelik reklam filmleri de yayınlanmaya devam ediyor. AK Parti de "Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam" başlığıyla yayınladığı videonun ardından "Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye’nin partisi. Doğrusu AK Parti" yeni reklam filmini paylaştı. İşte AK Parti'nin seçim için yeni reklam filmi... .