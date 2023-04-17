SON DAKİKA | 14 Mayıs’ta kaç kişi oy kullanacak? YSK seçmen sayısını açıkladı

"İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI 4 MİLYON 904 BİN 672'DİR"

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir.

973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215'tir. Ayrıca cezaevinde tutuklu ve hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172 adettir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur.