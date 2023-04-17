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Başkan Erdoğan farkı açıyor! Son anket sonuçları ortaya çıktı! İşte 14 Mayıs öncesi oy oranları

Türkiye 14 Mayıs'ya yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ediyor. Seçimlere 27 gün kala anket şirketleri peş peşe yaptıkları araştırmaların sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Başkan Erdoğan son anketlere göre farkı açmaya devam ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise parti tabanında milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla başlayan tepkiler sürüyor. Peki kim ne kadar oy alıyor? Son anket sonuçlar nasıl? Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın son anketlerde oy oranı ne? Seçim ilk turda biter mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 10:03
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Başkan Erdoğan farkı açıyor! Son anket sonuçları ortaya çıktı! İşte 14 Mayıs öncesi oy oranları

Türkiye, tarihinin en önemli seçimine yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık dönemdeki kaderi de çizilecek. Seçim tarihine yaklaşıldıkça heyecan artarken, anket şirketlerinin de sahada yaptıkları araştırmaların sonuçları peş peşe açıklanıyor. Milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte yeni yüzlerle yarışa giren AK Parti seçmenin ilgisini çekerken, CHP'de ise Kemal Kılıçdaroğlu'na liste tepkisi devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan farkı açıyor! Son anket sonuçları ortaya çıktı! İşte 14 Mayıs öncesi oy oranları

SON ANKETLER NE DİYOR?
Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar tarafından yapılan ankette "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9'u Erdoğan yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyleyenlerin oranı yüzde 43.9 olurken, Muharrem İnce diyenler 8.3, Sinan Oğan diyenler ise yüzde 1.7 oldu.

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Başkan Erdoğan farkı açıyor! Son anket sonuçları ortaya çıktı! İşte 14 Mayıs öncesi oy oranları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANIR?
"Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 53,4'ü Başkan Erdoğan dedi. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 42.'de kalırken, Muharrem İnce yüzde 3.6, Sinan Oğan ise yüzde 0.9'da kaldı.

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Başkan Erdoğan farkı açıyor! Son anket sonuçları ortaya çıktı! İşte 14 Mayıs öncesi oy oranları

SEÇİMLER İLK TURDA BİTER Mİ?
Areda-Survey tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişi ile yapılan kamuoyu araştırması sonucuna göre seçimler ilk turda bitecek.

Ankete katılanların yüzde 50.8'i Erdoğan derken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 43.1'de kalıyor. Muharrem İnce yüzde 4.5 alırken, Sinan Oğan'a yüzde 1.6 oranında oy çıkıyor.

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Başkan Erdoğan farkı açıyor! Son anket sonuçları ortaya çıktı! İşte 14 Mayıs öncesi oy oranları

Areda Survey, vatandaşlara "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşların yüze 52,6'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,4'te kaldı.

Anket sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kalması halinde seçimleri rahat bir şekilde kazandığı görülüyor.