Başkan Erdoğan farkı açıyor! Son anket sonuçları ortaya çıktı! İşte 14 Mayıs öncesi oy oranları

Türkiye 14 Mayıs'ya yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ediyor. Seçimlere 27 gün kala anket şirketleri peş peşe yaptıkları araştırmaların sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Başkan Erdoğan son anketlere göre farkı açmaya devam ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise parti tabanında milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla başlayan tepkiler sürüyor. Peki kim ne kadar oy alıyor? Son anket sonuçlar nasıl? Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın son anketlerde oy oranı ne? Seçim ilk turda biter mi? İşte detaylar...