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Bakan Hulusi Akar duyurdu! Suriye'deki alçak saldırıya misliyle karşılık: 10 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Bakan Hulusi Akar duyurdu! Suriye’deki alçak saldırıya misliyle karşılık: 10 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıya misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Bakan Akar, "10 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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