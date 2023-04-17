Finans Merkezi 2023 açıldı mı, saat kaçta açılıyor? 11 yıl önce başlanan İstanbul Finans Merkezi’nde neler olacak, özellikleri neler?

3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttük. Süreci tamamladık.

Yatırım değeri 65 milyar lirayı buldu. Akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir proje. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor."