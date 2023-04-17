Finans Merkezi 2023 açıldı mı, saat kaçta açılıyor? 11 yıl önce başlanan İstanbul Finans Merkezi'nde neler olacak, özellikleri neler?
Finans Merkezi bugün düzenlenecek törenle açılacak. İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlandı. Yurt içinden ve yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarını içinde barındıracak olan merkezin özellikleri merak ediliyor. İşte detaylar...
Finans Merkezi açıldı mı, bugün saat kaçta açılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak. Ayrıca Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Peki Finans Merkezi 2023 açıldı mı, saat kaçta açılıyor? İstanbul Finans Merkezi'nde neler olacak, özellikleri neler?
FİNANS MERKEZİ BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin açıl töreni 17 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'da başlayacak.
İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Bakan Kurum özetle şunları söyledi:
"İstanbul Finans Merkezi'nde 50 bin kişi istihdam edilecek.
Yerli-yabancı finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecek. Finansın kalbi burada atıyor olacak.
3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttük. Süreci tamamladık.
Yatırım değeri 65 milyar lirayı buldu. Akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir proje. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor."
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ ÖZELLİKLERİ NELER?
İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.
Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.
İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.
Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.
Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.
Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.
İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.
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- Finans Merkezi 2023 açıldı mı, saat kaçta açılıyor? 11 yıl önce başlanan İstanbul Finans Merkezi'nde neler olacak, özellikleri neler?
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