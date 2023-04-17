CHP’li Türker Ertürk haddini aştı! Fondaş medya ekranlarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hadsiz tehdit!

Sözlerini şöyle sürdürdü;

"ŞU ESERİ GÖRÜP ELEŞTİRMEK YENİLİR YUTULUR DEĞİL"

Çıkmış bir ukala, 'Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok' diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım. Boyu 220 metre. Dünyanın her köşesinde operasyon yapabileceğiz. Bunlar anlardan da anlamazdan da konuşuyorlar. Gurur duy ya. Sen Erdoğan'ı Hulusi Akar'ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu eseri bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.





BİR MİSLİ DAHA BÜYÜĞÜNÜ İNŞA EDECEĞİZ

TCG Anadolu'nun rastgele yapılmuış bir şey olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bunlar bizim dünya standardında farklı bir yere gelmemizi sağladı. Bu bizi denizlerde güçlü noktaya taşıyor. Yeni bir adım atıyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. 1 misli daha büyüğünü daha inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler sayan CHP'li Türker Ertürk'in kirli geçmişi gündem oldu.