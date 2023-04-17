CHP'li Türker Ertürk haddini aştı! Fondaş medya ekranlarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz tehdit!
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime artık sayılı günler kalırken, CHP'li emekli amiral Türker Ertürk, fondaş meyda ekranlarında skandal açıklamalara imza attı. Daha önceki açıklamalarında milli gururlarımızı hedef alan Ertürk, bu sefer haddini aşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu. Ertürk, "15 Mayıs’ta (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) davayı açıyoruz. İnşallahı yok, olacak, emin olabilirsiniz” dedi.
Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken "seçimi kazanacaklarını garanti" olarak gören muhalefetin zehirli dili ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde ise özellikle direkt olarak Başkan Erdoğan'ı hedef almaya başladılar.
Dün partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik "yargılanacaksınız" tehdidi gündemde büyük tepki çekerken yerli ve milli gurur TOGG, SİHA ve TCG gemilerini hedef almasıyla bilinen CHP'nin amirali Türker Ertürk de skandal ifadeler kullandı.
Sözcü TV'de Ruhat Mengi'nin programına katılan Türker Ertürk, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
"15 Mayıs'ta (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) davayı açıyoruz. İnşallahı yok, olacak, emin olabilirsiniz."
YERLİ VE MİLLİ GURURLARA DÜŞMAN!
Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Savunma sanayiimizin göz bebeği İHA/SİHA'lar, yerli otomobil TOGG, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok sembol proje birtakım kirli mahfiller tarafından sistematik bir şekilde hedefe kondu.
AMİRAL ARTIĞINA SAĞLI SOLLU: "TERBİYESİZ, AHLAKSIZ, UKALA..."
CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, o isimlerden biri...
Ertürk, CHP yandaşı kanallarda yaptığı konuşmalarda ordunun göz bebeği TCG Anadolu'yu karalamayı bir rutin haline getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında duruma çok sert tepki gösterdi.
TCG Anadolu ile herkesin gurur duyması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir tane terbiyesiz çıkmış, en ağır hakaretleri yapıyor. Teröristlerle iç içe olan biri. Ahlaksız birisi. Hangi yapının içinde CHP yapısının içerisinde" sözleriyle CHP'li Türker Ertürk'ü işaret etti.
Sözlerini şöyle sürdürdü;
"ŞU ESERİ GÖRÜP ELEŞTİRMEK YENİLİR YUTULUR DEĞİL"
Çıkmış bir ukala, 'Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok' diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım. Boyu 220 metre. Dünyanın her köşesinde operasyon yapabileceğiz. Bunlar anlardan da anlamazdan da konuşuyorlar. Gurur duy ya. Sen Erdoğan'ı Hulusi Akar'ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu eseri bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.
BİR MİSLİ DAHA BÜYÜĞÜNÜ İNŞA EDECEĞİZ
TCG Anadolu'nun rastgele yapılmuış bir şey olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bunlar bizim dünya standardında farklı bir yere gelmemizi sağladı. Bu bizi denizlerde güçlü noktaya taşıyor. Yeni bir adım atıyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. 1 misli daha büyüğünü daha inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler sayan CHP'li Türker Ertürk'in kirli geçmişi gündem oldu.
TCG ANADOLU VE SİHA'LARI KARALADI: 50 DRONE BİR F-16 ETMEZ
CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, geçtiğimiz aylarda TCG Anadolu'yu ve rüştünü ispat eden yerli ve milli SİHA'ları hedef almıştı. Milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayrı millilikle suçlayan Ertürk, "Biz böyle bir gemiyi idame edemeyiz, ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam" demişti.
SİHA'ları da karalayan CHP'li Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun" ifadelerini kullanmıştı.
KÜSTAH TEHDİT
Terör örgütü PKK/PYD'yi övmesiyle bilinen CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, herkes aklını başına devşirmeli diyerek, "Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. " ifadeleriyle tehditler savurmuştu.
DEPREMİ PROPAGANDA MALZEMESİ YAPTI! REZİL İFTİRA...
Ertürk, asrın deprem felaketini propaganda malzemesi haline getirerek "Devlet ortada yok, kurulmuş bir çadır gördünüz mü? Bir yemek, çorba tevzii gördünüz mü?" şeklinde ahlaksız bir iftira ortaya atmıştı.
Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğu ortamda vatandaşların derdini ve sıkıntısını paylaşmak yerine deprem üzerinden siyaset devşiren CHP'li Ertürk büyük tepki çekmişti.
DEMİRTAŞ'I AKLADI, MEHMETÇİK'İ BÖLÜCÜLÜKLE SUÇLADI
Daha önce terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın 'Türkiye için bir şans' olduğunu söyleyen Ertürk küstah bir dille Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı. Mehmetçik'i Suriye'de toprak bölmekle suçlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?
- Öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama mülakatları ne zaman açıklanır?
- 17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!
- Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...
- Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?
- EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!
- Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua
- Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...
- Asgari ücretlinin bayram mesaisi ücreti ne kadar? Ramazan Bayramı'nda 3.5 güne X 2 katı maaş tablosu | 2023 Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
- Finans Merkezi 2023 açıldı mı, saat kaçta açılıyor? 11 yıl önce başlanan İstanbul Finans Merkezi'nde neler olacak, özellikleri neler?
- En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!
- MFÖ'nün "Mecburen" adlı şarkısının sözlerinde "mecburen" kelimesi toplamda kaç kere geçmektedir?