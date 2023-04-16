Sudan'daki çatışma ortamında flaş gelişme
Sudan'da, ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmalarda yaralıların tahliyesini sağlamak için anlaşmaya varıldı. Diğer yandan ülkede yaşanan çatışmalarda can kaybı 56’ya, yaralı sayısı ise 595’e yükseldi. Ayrıca Türk Dışişleri Bakanlığından Sudan'da yaşananlara dair yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz." denilmişti.
Sudan'da, ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmalarda yaralıların tahliyesini sağlamak için anlaşmaya varıldı.
SUDAN ORDUSU, HDK KOMUTANI DAGALU'NUN SIĞINAĞINDAN KAÇTIĞINI BİLDİRDİ
Sudan ordusu, dün sabahtan bu yana çatıştığı paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) "Hımidti" lakabıyla bilinen lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun sığındığı yerden kaçtığını iddia etti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsyancı milis lider Hımidti, koruma ekibinin ve güvenliğinden sorumlu askerlerin çekilmesinin ardından sığınağından kaçtı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Hımidti'nin ne zaman kaçtığı ve nerede gizlendiği konusunda bilgi verilmedi.
SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALARDA CAN KAYBI 56'YA YÜKSELDİ
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda can kaybı 56'ya, yaralı sayısı ise 595'e yükseldi.
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden çatışmalarda can kaybının 56'ya, yaralı sayısının ise 595'e yükseldiği aktarıldı.
RSF'DEN DIŞ MÜDAHALE İDDİASI
Sabah erken saatlerde başkent Hartum, Omdurman ve yakınlardaki Bahri'de ağır top atışları duyulurken, Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'da da çatışma seslerinin duyulduğu aktarıldı. RSF tarafından yapılan açıklamada, "Port Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı uçakların saldırısı altında. Dış müdahaleye karşı uyarıyor, bölgesel ve uluslararası kamuoyunu bu saldırganlık ve davranışa son vermeye çağırıyoruz" denildi.
ABD, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, çatışmaların derhal sona ermesi çağrısında bulundu.
TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK
Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor.
Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor.
El-Burhan RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.
RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.
TÜRKİYE'DEN "ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMASI
Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sudan'daki tüm kesimlerin, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sükunet ve diyaloga davet edilen açıklamada, Sudan'ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabileceği vurgulandı.
Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanında yer almaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.
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