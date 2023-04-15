Roketsan rakiplerine fark attı! Altay tankını yeni nesil yerli zırh koruyacak
Roketsan mühendisleri, Altay için güncel tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil hibrit bir zırh sistemi geliştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri testlerine hazırlanan Altay tankı, kendisine yönelecek tehditleri yeni nesil zırh sayesinde yüksek güvenlikli şekilde görev yapabilecek.
Alınan bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin lider roket ve füze üreticisi Roketsan, balistik koruma çözümleriyle de platformlara üst düzey güvenlik sağlıyor.
Roketsan, ürettiği üstün zırh teknolojileriyle milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretiminde önemli görevler üstleniyor. Roketsan Balistik Koruma Merkezinin geliştirdiği ve ürettiği yeni nesil zırhları kuşanan iki Altay tankının gelecek günlerde testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor. Birçok zorlu testin tamamlamasının ardından tankın seri üretimine başlanması hedefleniyor.
Zırh sistemleri konusunda Roketsan'ın uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunuyor. Şirketin dünyada bu alandaki rakiplerine göre en büyük avantajı, zırhlı araçlara karşı füze sistemleri geliştirirken aynı zamanda zırh sistemleri de geliştirebilmesinden geliyor. Bu sayede hızlı ve etkin çözümler oluşturabilen Roketsan, aynı zamanda inovasyona verdiği önemle de Altay Projesi için yüksek teknolojili malzemelerle daha etkili ve daha hafif zırh sistemleri geliştirmeyi başardı.
Altay Tankı Zırh Sistemi, Roketsan mühendislerince güncel tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil hibrit bir zırh sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem içeriğinde bulunan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemler sayesinde yüksek seviyede koruma, minimum ağırlık ve hacim ile sağlanıyor.
Zırh sistemi, en az düzeye indirilmiş kenar köşe etkileri ve optimize edilmiş yerleşim sayesinde mürettebat bölmesi ve kritik altı sistemler için yüksek başarımda korumaya imkan tanırken, rakiplerine göre artırılmış çoklu vuruş dayanımına da sahip bulunuyor. Sistemin sahip olduğu açık mimari, yeni gelişebilecek tehdit senaryolarına göre güncellenmeye de olanak veriyor.
250 ZIRH SETİ İÇİN SERİ ÜRETİM HAZIRLIĞI
Roketsan halen zırh sistemlerinin seri üretime hazırlık faaliyetleri gerçekleştiriyor ve tankın Türk Silahlı Kuvvetlerindeki testlerinin tamamlanmasının ardından 250 zırh setinin teslimatını hedefliyor.
Altay tankının tüm konfigürasyonlarında kullanılabilecek bu zırh sistemindeki yeni nesil teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki diğer tanklara da uyarlanabilecek. Söz konusu teknolojilerin ilerleyen aşamada insansız kara araçlarında kullanımı da hedefleniyor.
DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI, HEDEF İHRACAT
Roketsan Balistik Koruma Merkezi, ileri teknoloji ve yüksek seviyede gizlilik gerektiren tank ve paletli araç zırhı geliştirilmesi konusunda Türkiye'deki tek kaynak olma özelliğini taşıyor. Zırh sistemlerinde kullanılan özel malzemelerin yurt içinde üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren merkez, bu sayede, dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunuyor. Altay Tankı Projesi'nde zırh üreticisi olarak sorumluluk üstlenen Roketsan, zırh sistemleri konusunda ihracatını artırmayı da hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilmiş ileri seviye tank modernizasyon paketlerinin yurt dışında pazarlanması için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan, elde edilen tecrübeler ile birçok farklı platforma entegre edilebilecek, kullanıcı isteklerine bağlı olarak değişken koruma seviyelerine sahip modüler zırhlı kule sistemlerinin de hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de dost ve müttefik ülkelerin hizmetine sunulması planlanıyor.
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