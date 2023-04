Kılıçdaroğlu’nu gazlayan Batı medyası artık umudu kesti! Foreign Policy: Erdoğan’ın kaybedeceğine inanmak zor

Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Millet İttifakı'nın Erdoğan'a karşı nefretle birleşen ancak iddeolojik olarak birbirinden ideolojik olarak farklı bir koalisyon olduğu vurgulandı.



Millet İttifakının doğası gereği 'hantal' olduğu ilgi çeken tek yönünün güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiası olduğu belirtildi. Ancak "bu sistemin de 'ne yazık ki' gerçeklikten ve garip bir şekilde politikadan yoksun olduğu görünüyor." denildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DAYATMALARI

Bazı Parti üyelerinin CHP'nin iç işleyişini demokrasiden yoksun olarak nitelediği vurgulanan analizde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın gerçekçi rakipleri arasında en zayıfı olmasına rağmen 7'li ittifaka adaylığını dayatma biçimi ve mizacının da bu konuda şüpheleri çektiği belirtildi.

EKREM VE MANSUR'LA AYNI FİKİRDE OLMAYACAKLAR

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halide Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fikirde olmayacağına dikkat çekildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETLERİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son 10 yılda iki kez ABD'yi ziyaret ettiği hatırlatılan analizde, bu gezinin gizlenmeye çalışıldığı ve rakiplerinin hafife alındığı vurgulandı. Bu ziyaretlerin 'sinsi' olarak nitelendirildiği analizde, bu durumun da ikili ilişkiler için pek de iyi olmadığı ifade edildi.

İNGİLİZ TIMES ELEŞTİRMİŞTİ: ERDOĞAN'IN KARİZMASINDAN YOKSUN

Benzer bir analize İngiliz The Times da imza atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan bu yana tüm seçimleri kaybettiğine dikkat çekilen analizde "Her zaman kaybeden kişiyi, her zaman kazanan bir adama karşı yarıştırıyorsunuz" denildi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karizmasından yoksun olduğu da belirtildi.