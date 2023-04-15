Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası artık umudu kesti! Foreign Policy: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor
Aylarca adaylık pazarlığı ve kavgası yaşayan 7'li koalisyon şimdi de liste krizleriyle boğuşuyor. Seçmene güven veremeyen koalisyon en büyük destekçisi Batı'nın da umudunu kaybetmesine sebep oldu. Amerikan merkezli Foreign Policy, "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor" ifadelerine yer verdiği analizde, "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" denildi.
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ve HDP'nin dışarıdan desteklediği 7'li koalisyon adayını büyük bir kavgalar sonrası Kemal Kılıçdaroğu oldu.
BATI DA KOALİSYONDAN UMUDUNU KESTİ
Aylarca adaylık pazarlığı ve kavgası yaşayan 7'li koalisyon şimdi de liste krizleriyle boğuşuyor.
Seçmene güven veremeyen koalisyon en büyük destekçisi Batı'nın da umudunu kaybetmesine sebep oldu.
FOREIGN POLICY: ERDOĞAN'IN KAYBEDECEĞİNE İNANMAK ZOR
Her fırsatta Başkan Erdoğan'ı hedef alan Amerikan merkezli Foreign Policy'de yer alan bir analizde Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarının ve nasıl yöneteceklerinin belli olmadığına dikkat çekilirken "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor" ifadelerine yer verildi.
Batı medyasının 2018 seçimlerinde açık açık Erdoğan karşıtı bir tavır aldığını itiraf eden Foreign Policy, Türkiye'nin 2018 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında New York Times'ın Erdoğan'ın o zamanki rakibi Muharrem İnce'yi desteklediğini ifade eden bir başyazı yayınladığını hatırlattı.
14 Mayıs seçimleri ekseninde, Türk dış politikasını Başkan Erdoğan'ı ve 7'li koasliyonu mercek altına alan analizdeki, "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor. " ifadeleri dikkatleri çekti.
Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini yalnızca 6 Şubat depremleri sağlayabileceği iddia edilen analizde, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa bu ne anlama gelir?' sorusuna yanıt arandı.
"ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKLERİNİ SÖYLEMEK ZOR"
Batılı yorumcuların Kılıçdaroğlu kazanırsa, NATO için Türkiye'nin daha uyumlu bir ülke olacağını iddia ettiği belirtilirken "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" ifadeleri dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Millet İttifakı'nın Erdoğan'a karşı nefretle birleşen ancak iddeolojik olarak birbirinden ideolojik olarak farklı bir koalisyon olduğu vurgulandı.
Millet İttifakının doğası gereği 'hantal' olduğu ilgi çeken tek yönünün güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiası olduğu belirtildi. Ancak "bu sistemin de 'ne yazık ki' gerçeklikten ve garip bir şekilde politikadan yoksun olduğu görünüyor." denildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN DAYATMALARI
Bazı Parti üyelerinin CHP'nin iç işleyişini demokrasiden yoksun olarak nitelediği vurgulanan analizde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın gerçekçi rakipleri arasında en zayıfı olmasına rağmen 7'li ittifaka adaylığını dayatma biçimi ve mizacının da bu konuda şüpheleri çektiği belirtildi.
EKREM VE MANSUR'LA AYNI FİKİRDE OLMAYACAKLAR
Kılıçdaroğlu'nun kazanması halide Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fikirde olmayacağına dikkat çekildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETLERİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son 10 yılda iki kez ABD'yi ziyaret ettiği hatırlatılan analizde, bu gezinin gizlenmeye çalışıldığı ve rakiplerinin hafife alındığı vurgulandı. Bu ziyaretlerin 'sinsi' olarak nitelendirildiği analizde, bu durumun da ikili ilişkiler için pek de iyi olmadığı ifade edildi.
İNGİLİZ TIMES ELEŞTİRMİŞTİ: ERDOĞAN'IN KARİZMASINDAN YOKSUN
Benzer bir analize İngiliz The Times da imza atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan bu yana tüm seçimleri kaybettiğine dikkat çekilen analizde "Her zaman kaybeden kişiyi, her zaman kazanan bir adama karşı yarıştırıyorsunuz" denildi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karizmasından yoksun olduğu da belirtildi.
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