Altay tankı için yeni bir dönem başlıyor! Görev tarihi belli oldu: Dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilecek

Türk savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olan ve zaman içerisinde farklı süreçlerden geçen Altay tankı için yeni bir dönem başlıyor. BMC Savunma, yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankını 23 Nisan'da testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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