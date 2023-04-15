PKK destekçileri hainlerden Avrupa sokaklarında alçak provokasyon! Hedeflerinde Başkan Erdoğan var! Avrupa polisi paçavralara ses çıkarmadı

İKİ BAKANA MEKTUP

AK Parti'nin düzenlemek istediği seçim etkinliklerine çeşitli bahanelerle olumsuz yanıt verilen, salon tahsis edilmeyen Almanya'da, CHP ve PKK'nın etkinliklerine ses çıkaran yok. Şimdi bu adaletsizliğe, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da dahil oldu. Adalet Bakanı Buschmann hem İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), hem de Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a birer mektup yazdı.