PKK destekçileri hainlerden Avrupa sokaklarında alçak provokasyon! Hedeflerinde Başkan Erdoğan var! Avrupa polisi paçavralara ses çıkarmadı
Avrupa'da PKK/YPG paçavraları artık her şehirde görüşmeye başlarken yine büyük bir skandal Almanya'da yaşandı. Bugün Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK mensupları ve sempatizanları toplanırken attıkları kahpe sloganlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. CHP'nin ve koalisyon ortağı HDP'nin de talebine gönderme yapan grup bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çığırtkanlığı yaptı. Alman polisi ise her zaman olduğu gibi gösterileri sadece izledi. İşte detaylar...
Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin son adresi Almanya oldu. Avrupa Birliği PKK'yı 2004 yılında terör örgütü listesine alsa da PKK/YPG mensupları İsve, Fransa ve Almanya'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor.
Son olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları iğrenç bir eylem düzenledi.
Muhalefetin terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi tepki çekerken Almanya'dan da skandal görüntüler geldi. Günler öncesinde Avrupa genelinde tüm PKK'lıların Almanya'nın Düsseldorf şehrinde eylem gerçekleştirmesi için yapılan çağrıların ardından PKK sempatizanları sokaklara döküldü.
BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI
Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin seçim çalışmaları için engeller çıkaran Almanya, HDP'nin hadsiz eylemine onay verdi.
Millet İttifakının HDP'ye masada yer açmasının ardından tutuklu bulunan Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan gibi isimlere özgürlük verileceği vaadi verdiği bilinirken Almanya'daki gösterilerde Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı. Terör elebaşı Öcalan'ın posterlerini açan grup Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sloganlar attı.
AK PARTİ'Lİ SİYASİLER ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR
Öte yandan, Almanya Adalet Bakanı Buschmann, AK Parti'nin Almanya'da seçim kampanyası yapmasını engellemek için İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Dışişleri Bakanı Baerbock'a mektup yazdığı akıllara geldi.
Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) Adalet Bakanı Marco Buschmann, Türkiye'deki genel seçimlere bir ay kala AK Parti'yi engellemek üzere harekete geçti. Şimdiye kadar PKK'lıların veya CHP'lilerin her türlü etkinliğine geçit veren Almanya, yurtdışında oy kullanma işlemi başlamadan önce AK Parti'yi ve AK Partili siyasileri engellemekte kararlı.
İKİ BAKANA MEKTUP
AK Parti'nin düzenlemek istediği seçim etkinliklerine çeşitli bahanelerle olumsuz yanıt verilen, salon tahsis edilmeyen Almanya'da, CHP ve PKK'nın etkinliklerine ses çıkaran yok. Şimdi bu adaletsizliğe, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da dahil oldu. Adalet Bakanı Buschmann hem İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), hem de Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a birer mektup yazdı.
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