İMECE ile dünyanın her yeri anlık izlenecek! Yerli teknolojilerle donatıldı
Son dakika haberi | Bugün uzaya fırlatılan ve Bakan Mustafa Varank tarafından yörüngesine oturduğu açıklanan İMECE uydusu ile Türkiye dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. Milli imkanlarla geliştirilen İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı.
TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre Kurum ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınca fonlanan, müşteri kurumu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, 3 ertelemenin ardından Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından da 12.29'da İMECE'den ilk sinyal alındı.
Uydu, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.
KÜP UYDULAR DA UZAYA FIRLATILDI
Öte yandan, İMECE ile aynı rokette 4'ü Türkiye'nin olan 50 uydu daha uzay yolculuğuna çıktı.
TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı. AKUP uydusundan da 11.02'de ilk sinyal alındı.
BİRÇOK YERLİ TEKNOLOJİDEN DESTEK ALIYOR
Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı.
Türkiye'de ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.
İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri de TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanarak üretildi.
Uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneli ile katkı sağladı.
İHRACAT POTANSİYELİ
İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapıtaşını oluşturacak. Bu proje ile sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak.
Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.
Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubat ayında fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.
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