BAYRAMDA hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? 20-23 Nisan 2023 bedava yollar!
Bayramda ücretsiz yol ve köprüler paylaşıldı. Bayramla birlikte tatile çıkacak vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Osmangazi Köprüsü gibi yolların ücretli mi ücretsiz mi olduklarına ilişkin detayları araştırıyor. Soruların cevapları Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte netlik kazandı. Peki bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Arife günü yol ve köprü geçişleri ücretli mi? İşte detaylar...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar ücretsiz köprü ve otoyolların listesini araştırmaya başladı. Bayram tatiliyle birlikte şehir dışına gitmek isteyenler arama motorlarında detayları araştırmaya başladı. Peki bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Arife günü yol ve köprü geçişleri ücretli mi?
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, tap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ
Köprü ve otoyolların yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz olacak.
Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.
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