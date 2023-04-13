Temeli 6 yıl önce atılmıştı! Selahaddin Eyyubü Cami ve Külliyesi ibadete açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak

Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir ilçesinde inşa edilen cami, avlu da dahil edildiğinde aynı anda 25 bin kişiye ibadet imkanı sunuyor. 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan cami, 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonunu, 500 araçlık bir otoparkı da bünyesinde barındırıyor.