HDP'li Meral Danış Beştaş alay konusu oldu! Erzurum'dan vekil adayı olan Beştaş'ın şehri bilmediği ortaya çıktı
HDP Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş’ın ilk seçim çalışmasında şehri tanımadığı ifşa oldu.
Terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin Grup Başkanvekili ve aynı zamanda Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş'ın ilk seçim çalışmasında şehri tanımadığı ifşa oldu.
YAKUTİYE İLÇESİNİ PALANDÖKEN OLARAK TANITTI
Hakkında kapatma davası devam eden HDP'li Beştaş, Yeşil Sol Parti'nin Yakutiye ilçesindeki seçim irtibat bürosunu Palandöken olarak tanıttı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Beştaş, "Palandöken Seçim büromuzu açtık. İlgin, sıcaklığın için teşekkürler Palandök. Birlikte başaracağız!" dedi.
YAKUTİYE İLÇESİNDE AÇILIŞ YAPTI PALANDÖKEN YAZDI
AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve Erzurumlular, Yakutiye ilçesinde açılışı gerçekleştirilen seçim irtibat bürosunu 'Palandöken' olarak yazan Beştaş'a tepki gösterdi.
TERÖR SEVİCİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'I İSTEMİYORUZ
Başkan Küçükoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda rezalete sert tepki gösterdi. Terör sevici Meral Danış Beştaş'ı istemediklerini belirten Küçükoğlu, "Bu aziz şehrimi tanımayana Kıymetli Hemşehrilerim, 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir… Şaka gibi Yakutiye ilçemizde seçim ofisi açıp buranın Palandöken ilçesi olduğunu söylemesi…"Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan paylaşımda Erzurumlular, "Orası Yakutiye ilçesi hanımefendi bu kadar yabancısın bu şehre ve kalkmış vekil olmaya gelmişsin hadi oradan…" diyerek kızgınlıklarını dile getirdi. Yeşil Sol Parti'nin Erzurum Adayı olan Beştaş'ın şehri tanımadığını ifade eden Erzurumlular, "Her fırsatta terör örgütünü savunan bu kişiyi Erzurum'da istemiyoruz. Erzurum'un ilçe sınırlarını bilmeyen ve mahallelerin dahi adını ifade edemeyen bir kişi bu şehri asla Gazi Meclis'te temsil edemez. İlçelerimizin adını bilmeyen terör sevici Meral Danış Beştaş'ı istemiyoruz" diye konuştu.
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