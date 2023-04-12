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TFF EURO 2028 ve EURO 2032 adaylığı için belgeleri sundu

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Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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TFF EURO 2028 ve EURO 2032 adaylığı için belgeleri sundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları'na ev sahipliği yapmak için hazırladığı dosyayı UEFA'ya sundu. Türkiye EURO 2028'i almak için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı ile, EURO 2032 için ise İtalya ile yarışacak.

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