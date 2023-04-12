Kılıçdaroğlu'ndan terörü öven Muharrem Erkek'e bakanlık ödülü
7'li koalisyonda milletvekili aday listesi krizi katlanarak büyürken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bakanlık vadettiği 2 ismi duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak" diyerek Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'e işaret etti. Her fırsatta PKK ve FETÖ'cülere göz kırpan mesajlar veren Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından ise akıllara Muharrem Erkek'in 'Sınırımızda PYD olsun' şeklindeki terörü öven sözleri geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunan Muharrem Erkek'in, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Adalet Bakanı olacağı ifade ediliyor.
CHP Genel Başkanı ve Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'YE BAKANLIK SÖZÜ
Kılıçdaroğlu, Erkek ve Akın'ın kürsüye geldiği anda "Unutmayın, Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti.
CHP'Lİ MUHARREM ERKEK'İN SKANDAL AÇIKLAMASI GÜNDEME GELDİ
Erkek "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Biz yalnızca bölgemizde değil, Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız.
Türkiye olarak buna örnek olmak zorundayız. Öncülük yapmak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.
HANGİ BAKANLIKLAR DÜŞÜNÜLÜYOR
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası bu iki ismin kabinede nasıl yer alacaklarını merak ederken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
Sözcü TV'deki yayında konuşan Portakal, iki isim için düşünülen Bakanlıkları açıkladı.
MUHARREM ERKEK İÇİN ADALET BAKANLIĞI İDDİASI
Portakal, CHP'nin "sınırlarımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e Adalet Bakanlığı'nı teslim edeceğini söyledi.
Portakal'ın iddiası şu şekilde:
"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa Bakan olacak iki isim açığa çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın Bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı. Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor."
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