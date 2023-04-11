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İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle

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Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle

AK Parti’nin seçim beyannamesinin açıklandığı ve aday tanıtımının yapıldığı toplantıda AK Parti’nin yeni şarkısı şarkıcı Yücel Arzen ve ekibi tarafından ilk defa söylendi. Yücel Arzen program öncesi A Haber’de yaptığı açıklamada şarkının Kuvayi Milliye ruhu taşıdığını söylemişti.

2023 seçimlere artık çok bir süre kalırken AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu'nda açıklandı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklandığı ve aday tanıtımının yapıldığı toplantıda AK Parti'nin yeni şarkısı şarkıcı Yücel Arzen ve ekibi tarafından ilk defa söylendi.

Arzen A Haber'de yaptığı açıklamada "Bu benim için sıradan bir seçim süreci değil. Ülkenin insanlarının Anadolu'yu yeniden tanımladığı bir yüzyılın adıdır bu.

Bu sıradan demokratik bir seçim değil. Bu bizim varoluş kararımız olacak. Bende Hz. İbrahim'e su taşıyan karınca misali dostluğumuz ve yolumuz belli olsun diye bu yola girdim. Kendimi istiklal yürüyüşümün hürriyet yürüyüşümüzün önderi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, arkasında konumlandırdım.

İnşallah bugün bir şarkı söyleyeceğiz. Şarklımızın imi Söyle ve bir çeşit Kuvayİ KUVAYi Milliye marşıdır. Bestesi ve sözleri bana ait. Bugün burada 1. Meclis'in ruhunu hissediyorum. Bu seçim bizim hürriyetimizin, istiklalimizin seçimi olacak. Sanatçı olarak çıkacağım sahneden milletvekili adayı olarak ineceğim." açıklaması yaptı.

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