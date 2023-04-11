İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle

Bu sıradan demokratik bir seçim değil. Bu bizim varoluş kararımız olacak. Bende Hz. İbrahim'e su taşıyan karınca misali dostluğumuz ve yolumuz belli olsun diye bu yola girdim. Kendimi istiklal yürüyüşümün hürriyet yürüyüşümüzün önderi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, arkasında konumlandırdım.

İnşallah bugün bir şarkı söyleyeceğiz. Şarklımızın imi Söyle ve bir çeşit Kuvayİ KUVAYi Milliye marşıdır. Bestesi ve sözleri bana ait. Bugün burada 1. Meclis'in ruhunu hissediyorum. Bu seçim bizim hürriyetimizin, istiklalimizin seçimi olacak. Sanatçı olarak çıkacağım sahneden milletvekili adayı olarak ineceğim." açıklaması yaptı.