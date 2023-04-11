14 Mayıs'ta seçimler ilk turda biter mi? Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın güncel oy oranları ne?
Türkiye nefesini tuttu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ediyor. Seçimlere 33 gün kala anket şirketleri de peş peşe yeni verileri açıklamaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, son gelen sonuçlara göre de yarışı önde götürmeye devam ederken; milletvekili adayları listesinin açıklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tabanda başlayan tepki sürüyor. Peki kimin oy oranı ne kadar? Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın son anketlerde oy oranı ne? Seçim ilk turda biter mi? İşte detaylar...
Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki kaderi çizilecek. Seçim tarihi yaklaştıkça heyecan artarken, anket şirketleri de peş peşe sahadan gelen yeni verileri açıklıyor. Milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte yeni yüzlerle yarışa giren AK Parti seçmenin ilgisini çekerken, CHP'de ise Kemal Kılıçdaroğlu'na liste tepkisi devam ediyor.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?
14 Mayıs öncesi en merak edilen konulardan biri de "Seçim ilk turda biter mi, ikinci tura kalır mı?" sorusu... Özellikle Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den kopan seçmeni kendinde toplaması muhalefette kriz yaratırken, kamuoyu anketlerinin sonuçları da bu doğrultuda gelmeye devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Optimar tarafından 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişinin katılımıyla yapılan yeni anket sonuçları ile ilgili verileri köşesine taşıdı. Yüz yüze yöntemle yapılan ankette çok çarpıcı veriler yer alıyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANIR?
Ankete katılan kişilerin yüzde 53,4'ü seçimi Erdoğan'ın kazanacağı görüşünde birleşti. Kılıçdaroğlu kazanır diyenlerin oranı yüzde 42,1 olurken; İnce lehine görüş bildirenler ise yüzde 3,6 oldu. Sinan Oğan'ın kazanacağını söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 0,9...
OYUNUZU KİME VERECEKSİNİZ?
Ankete katılanlar "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kime oy vereceksiniz?" sorusunu da yanıtlarken, burada da Başkan Erdoğan'ın ismi ön plana çıktı. Ankete katılanlardan yüzde 45,9'u Başkan Erdoğan yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 43,9 olurken, Muharrem İnce diyenler ise yüzde 8,3 oldu. Sinan Oğan'a destek ise yüzde 1,7'de kaldı.
GENÇLER KİME OY VERİYOR?
14 Mayıs seçimlerinde daha önce oy kullanmayan milyonlarca genç de ilk kez sandığa gidecek. Muhalefet özellikle sosyal medyada gençlerin Erdoğan'a oy vermediğini iddia ederken, anket sonuçları ise muhalefetin tezini çürüttü. 18-24 yaş aralığındaki gençlerden Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 13,6 olurken, Kılıçdaroğlu diyenler ise yüzde 15,2 oldu. Muharrem İnce'yi destekleyenlerin oranı yüzde 19,5 olurken, Sinan Oğan ise bu yaş grubunun yüzde 15,3'ünün desteğini aldı.
Anket sonuçları gençlerin blok halinde hareket etmediğini ve neredeyse her 4 gençten birinin Erdoğan'ı desteklediğini de ortaya koydu.
KARARSIZLARIN ORANI YÜZDE KAÇ?
Yapılan ankette "kararsızım" diyenlerin oranı yüzde 15,5 çıktı. Kararsızlara özel yapılan ankette "Oy verecek olsanız kimi desteklersiniz?" sorusuna kararsızların çoğunluğu "Erdoğan" yanıtını verdi.
Bu oran yüzde 41,5 oldu. Kararsızlardan Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 31,3 olurken, Muharrem İnce diyenler yüzde 20,9, Sinan Oğan diyenler ise yüzde 6,3 oldu.
MUHARREM İNCE ÇEKİLİRSE OYLAR KİME GİDER?
Muharrem İnce'ye oy vereceğini belirtenlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında blok halinde bir geçiş yok. Bu grup Başkan Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında dağılıyor.
"Muharrem İnce adaylıktan çekilirse Kılıçdaroğlu'nu desteklerim" diyenlerin oranı yüzde 54,3 olurken; "Oy kullanmam" diyenlerin oranı ise yüzde 30,7 çıktı. "Başka bir adaya oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 15 çıkıyor. Yani İnce'nin çekilmesi durumunda yüzde 45,7'lik bir kısım Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor.
HDP'NİN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMESİ
Ankette HDP'nin aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu desteklemesiyle ilgili de bir soru yer aldı. Bu durumu "olumlu" bulanların oranı yüzde 49,1 olurken, "olumsuz" diyenlerin oranı yüzde 34,3; "fikrim yok ve cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 16,6 çıktı.
AK Partililerin yüzde 50.5'i, CHP'lilerin yüzde 47'si, MHP'lilerin yüzde 57.1'i, İYİ Partililerin yüzde 49.5'i, Saadet Partililerin yüzde 36.4'ü, HDP'lilerin ise yüzde 40.8'i olumsuz buluyor.
PARTİLERİN OY ORANI
Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 38 çıkarken, CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığının etkisiyle yüzde 28.2'ye ulaşıyor. HDP yüzde 9.2 çıkarken İYİ Parti hızlı bir gerileme ile yüzde 6.8'e inmiş durumda. MHP yüzde 6.6 çıkarken, Memleket Partisi sıçrama yaparak yüzde 3.8'e yükseliyor, TİP de yüzde 1.9 çıkıyor.
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