Murat Ağırel ve Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler
7'li koalisyon 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine kaos rüzgarlarının pençesinde giriyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sadullah Ergin'i Ankara'dan, Yüksel Taşkın ise İzmir'den aday gösterdi. Bu tartışmalı isimlerin aday gösterilmesine fondaş Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ve akabinde Cumhurbaşkanı adayı, eski CHP’li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den çok set tepki geldi.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Sadullah Ergin ile Yüksel Taşkın'ın CHP'den adaylığına veryansın etti.
"TARAF GAZETESİ ARTIKLARI! EMNİYETİ FETÖ'YE TESLİM EDEN..."
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ifadeler kullanan Ağırel, "Kemalizmi ırkçılık olarak gören Taraf gazetesi artıkları, FETÖ firarisine saat takan ve Emniyeti FETÖ'ye teslim eden, Hatay'da ölen binlerce kişinin mesulu ve yargıya FETÖ imamlarını yerleştiren, 'Yetmez ama evet"'diyerek faşizme destek veren Cumhuriyet düşmanları listelerde seçilecek yerlerde. Tebrik ederim herkesi!'' dedi.
İNCE'DEN DE TEPKİ GECİKMEDİ
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye düşmanı FETÖ'nün kumpası ile anılan Balyoz ve Ergenekon döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Taraf'ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" ifadelerini kullanan Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine isyan bayrağı açtı
"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA VER OYUNU MEMLEKET'E"
CHP'liler ile ulusalcılara seslenen Muharrem İnce, ''Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye'de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf'ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket'e. Memleket gibisi yok'' ifadelerini kullandı.
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