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Yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin kritik karar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin kritik karar Resmi Gazete’de

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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