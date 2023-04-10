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İşte 14 Mayıs seçimlerinin oy pusulası! Cumhur İttifakı zafere doğru yürüyüşe geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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İşte 14 Mayıs seçimlerinin oy pusulası! Cumhur İttifakı zafere doğru yürüyüşe geçti

14 Mayıs seçimlerine katılacak siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya iletti. Oy pusulasında 26 parti yer alacak. CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi pusulada olmayacak.

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