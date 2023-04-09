Yunanistan'daki "Kandil"in ışıkları sönüyor! Sözde eğitim kampı tarih olacak! PKK'da büyük panik: Kaçacak delik arıyorlar

Türkiye'nin terör örgütleriyle her alanda mücadelesi aralıksız sürüyor. ABD ve Batı'nın desteklerine rağmen Türkiye, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan Suriye merkezli YPG'ye de inlerini dar ediyor. Son olarak YPG elebaşısı Mazlum Abdi'nin konvoyuna Süleymaniye'de insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi. Bu ve diğer birçok operasyonun ardından PKK militanları başta Suriye ve Irak olmak üzere Avrupa'da da kaçacak delik arar hale geldi. Özellikle Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde son günlerde yaşanan olumlu hava, PKK'yı da iyice köşeye sıkıştırmaya başladı.