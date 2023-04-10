Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
GÜNDEM ahaber.com.tr
"28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen milletvekili aday isim listeleri merak ediliyor. Peki, 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları listesi il il sorgulanmaya başlandı. Peki, 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KONYA 1 TAHİR AKYÜREK
KONYA 2 ORHAN ERDEM
KONYA 3 SELMAN ÖZBOYACI
KONYA 4 MERYEM GÖKA
KONYA 5 ABDULLAH AĞRALI
KONYA 6 MEHMET BAYKAN
KONYA 7 ZİYA ALTUNYALDIZ
KONYA 8 LATİF SELVİ
KONYA 9 MUSTAFA HAKAN ÖZER
KONYA 10 FARUK ÖZÇELİK
KONYA 11 BURHANETTİN SEVENCAN
KONYA 12 SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
KONYA 13 ERCAN USLU
KONYA 14 HÜMEYRA SAÇKESEN
KONYA 15 MUHAMMED ZEREN
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs seçimi...
- Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?
- AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?
- AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?
- AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste
- AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
- %36,36 zam kesinleşti! Ödemelere kallavi zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara + 3.750 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!
- EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...
- 0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL'ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank
- EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...
- AK Parti Aydın milletvekili aday listesi | 2023 28. Dönem AK Parti Aydın milletvekili adayları kimler? İsim listesi ve sıralama belli oldu!