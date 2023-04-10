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Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?

"28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen milletvekili aday isim listeleri merak ediliyor. Peki, 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?

Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları listesi il il sorgulanmaya başlandı. Peki, 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KONYA 1 TAHİR AKYÜREK

KONYA 2 ORHAN ERDEM

KONYA 3 SELMAN ÖZBOYACI

KONYA 4 MERYEM GÖKA

KONYA 5 ABDULLAH AĞRALI

KONYA 6 MEHMET BAYKAN

KONYA 7 ZİYA ALTUNYALDIZ

KONYA 8 LATİF SELVİ

KONYA 9 MUSTAFA HAKAN ÖZER

KONYA 10 FARUK ÖZÇELİK

KONYA 11 BURHANETTİN SEVENCAN

KONYA 12 SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ

KONYA 13 ERCAN USLU

KONYA 14 HÜMEYRA SAÇKESEN

KONYA 15 MUHAMMED ZEREN

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