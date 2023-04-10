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AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?

"28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Peki, 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?

Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti İzmir MV adayları 2023 arasında Alpay Özalan, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Kasapoğlu ve Savcı Sayan gibi isimler yer almakta. Peki, 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YÜZDE 70 ORANINDA YENİ İSİMLER

AK Parti milletvekili adayları, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim kapsamında belirlendi. Belirlenen aday listesi çerçevesinde geçtiğimiz döneme göre yüzde 70 oranında milletvekili görev değişimine giden AK Parti, yeni isimlere pek çok bölgede yer verdi.

İZMİR 1. BÖLGE

İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU
İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA
İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI
İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE
İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN
İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU
İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI
İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ
İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN
İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ
İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN
İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ

İZMİR 2. BÖLGE

İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN
İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN
İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR
İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ
İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN
İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ
İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI
İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK
İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ
İZMİR-2 11 HALİL POLAT
İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN
İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ
İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL

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