AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?

Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti İzmir MV adayları 2023 arasında Alpay Özalan, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Kasapoğlu ve Savcı Sayan gibi isimler yer almakta. Peki, 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?