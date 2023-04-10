Başkan Erdoğan Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde ilk kaynağı yaptı! Mavi Vatan'da gücümüze güç katacak
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi imzalanan ve Türkiye'nin Mavi Vatan'da gücüne güç katacak olan 3 yeni fırkateynin sac kesme törenine katıldı. Başkan Erdoğan, ilk kaynağı yaparken; Cumhur İttifakı ortakları da törende yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi imzalanan MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF sınıfı 3 fırkateynin sac kesme töreninde kaynak yaptı.
TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni sonrası yapılan kaynak töreninde Başkan Erdoğan'a Cumhur İttifakı ortakları da eşlik etti.
YÜZDE 75'TEN FAZLASI YERLİ
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz gün yapılan imza töreni sırasında fırkateynlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Demir, çeşitli ihracatlar yapan, kabiliyetler geliştiren sivil tersanelerin yapılan ihale sonucu projeyi aldığını ifade etti.
Demir, proje için "Dünyada eşi görülmemiş şekilde 36 ayda 3 gemi çıkması Türkiye için bir gurur vesilesi. Aynı zamanda dünya liginde kabiliyetlerimizi gösterme açısından, bir araya geldiğimizde neleri başarabileceğimizi gösterme açısından da çok önemli bir adım." dedi.
Fırkateynler ve üzerindeki bileşenlerin yüzde 75'ten fazlasının yerli olarak imal edildiğini ve yerlileştirildiğini söyleyen Demir, projenin ilk gemisi ile son gemisi arasında önemli farklılıklar olacağını bildirdi.
Bu güç birliğinin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Demir, bundan sonra da çeşitli projelerle özel tersanelerin yolunu açmaya devam edeceklerini belirtti.
Projenin takvimi ve maliyetiyle çok iddialı olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu: "Bu projelerle sadece yerli savunma sanayimizi kalkındırmakla kalmıyoruz. Ülkemize maddi kazançlar da sağlamış oluyoruz. Bu konuda da yüklenicilerimiz ve diğer sistem üreticileri gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bu onlar için de bir antrenman tabiri caizse. Çünkü böyle iddialı rakamlara proje yaptıklarında yurt dışına ihraç imkanları ortaya çıktığında da oradaki marjlarını son derece artırabilecek duruma geliyorlar. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı çok önemli. Mavi Vatan çok önemli. Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklı mücadelelerimiz var.
Bu mücadeleleri ancak ve ancak Mavi Vatan'da güçlü olarak sürdürebiliriz. Mavi Vatan'da gücümüz de bu yerli-milli sistemlerimiz olacak. Gemilerimizin sadece kendileri değil bütün sistemlerinin yerli olması bizim için çok büyük avantajlar sağlıyor olacak. Deniz filomuzu yenilemeye, geliştirmeye devam edeceğiz. MİLGEM'ler bir adım. İnşallah daha yeni projelerimiz de geliyor olacak."
36 AYDA İNŞA ETMESİ PLANLANIYOR
Metin Kalkavan da projeyle "sivil deniz gücü" olarak büyük bir devrim gerçekleştirildiğini söyledi.
Projede görev almak için uzun zamandır uğraştıklarını dile getiren Kalkavan, gemilerin kendi sınıfında örneği olmayan şekilde 36 ayda inşa edileceğini kaydetti.
Törende, projede görev alan Türk savunma sanayisi şirketleri ile sözleşme imzalandı.
STM-TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak bir adet İ sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor. Tüm sensör ve silah sistemi milli olarak geliştirilen İSTİF sınıfı fırkateynler, milli hava savunma kabiliyetleri ile de donatılacak. İlaveten baş top, Helikopter Yakalama Sistemi ve Ana Tahrik Sistemi'nin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millileştirme faaliyetleri sürdürülecek.
Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk-S, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümler, 3 gemide de yer alacak. Böylelikle gemilerde yer alacak sistem ve alt sistemlerdeki yerlilik oranı da artmış olacak.
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