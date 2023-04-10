Başkan Erdoğan Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni’nde ilk kaynağı yaptı! Mavi Vatan’da gücümüze güç katacak

Demir, proje için "Dünyada eşi görülmemiş şekilde 36 ayda 3 gemi çıkması Türkiye için bir gurur vesilesi. Aynı zamanda dünya liginde kabiliyetlerimizi gösterme açısından, bir araya geldiğimizde neleri başarabileceğimizi gösterme açısından da çok önemli bir adım." dedi.

Fırkateynler ve üzerindeki bileşenlerin yüzde 75'ten fazlasının yerli olarak imal edildiğini ve yerlileştirildiğini söyleyen Demir, projenin ilk gemisi ile son gemisi arasında önemli farklılıklar olacağını bildirdi.