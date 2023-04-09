Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

09 Nisan 2023, Pazar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Harp Okulları kadın-erkek aday TABAN PUANLARI 2023! sonuc.osym.gov.tr
- HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! 'Su içsem yarıyor' diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...
- Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK-Atletico Madrid dostluk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
- TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 9 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!
- TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...
- 8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!
- YDS 2023 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?
- Kardeşlerim yeni bölüm İZLE | 85. bölüm Kardeşlerim BÖLÜM ÖZETİ
- Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'LER!
- Tarım Kredi'den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!
- AÖF online sınav giriş ekranı | 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınav Takvimi