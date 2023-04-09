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Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

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Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Son dakika haberine göre Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk gözlem uydumuz İMECE'nin uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "Yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." dedi.

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