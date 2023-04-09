Kadim Dostlar Grubu, Cumhur İttifakı’na desteğini açıkladı!

"Ancak, bu yürüyüşü durdurmak ve ayağımıza çelme takmak isteyenler var. Bunların özerklik ve öz yönetim söylemleri ile ülkemizi bölmeye çalışanlarla ittifak içinde olduklarını görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'na karşı kurulmuş olan ve bir masa etrafında oluşan bu ittifak, halkımıza kaostan başka bir şey vadetmemektedir. Halbuki Cumhurbaşkanımız, bütün insanlığa kaos yerine merhamet medeniyetini kurmayı teklif ediyor. 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen Cumhurbaşkanımız, bizi Türkiye Yüzyılı bayrağı altında toplanmaya çağırıyor."

Başkan Erdoğan'ın çağrısına karşılık vermek için bu açıklamayı yaptıklarına işaret eden grup, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ülkemizin üzerinde tezgahlanan oyunları bozmak ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının devamı için Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, Cumhur İttifakı'nı desteklediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.