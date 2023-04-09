09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
ABONE OL
AK Parti’de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki 4 kente atanan il başkanlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, Hatay İl Başkanlığına Mehmet Öntürk, Şanlıurfa İl Başkanlığına vekaleten Ali İhsan Delioğlu

Kilis İl Başkanlığına vekaleten Mehmet Metin Karakuş ve

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA