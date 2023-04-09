AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki 4 kente atanan il başkanlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Buna göre, Hatay İl Başkanlığına Mehmet Öntürk, Şanlıurfa İl Başkanlığına vekaleten Ali İhsan Delioğlu
Kilis İl Başkanlığına vekaleten Mehmet Metin Karakuş ve
Adıyaman İl Başkanlığına vekaleten Emrah Erkan Bulucu atandı.
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