Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu’nun ziyareti göstermelik bir ziyaretti

AKSAKAL: MAVİ VATAN ÇOK ÖNEMLİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da demokrasinin en güzel tarafının siyasi partilerin kendi aralarında diyaloglarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geleneklerimize yakışır bir seçim yapılmasını temenni ediyorum. Elbette Demokratik Sol Parti olarak Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle milliyetçi, vatansever, emekten yana, sol politikalarımızla 100 yıllık Cumhuriyet değerleri, Cumhuriyetin Atatürk'ün ilkeleri, değerleri ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demokratik Sol Parti için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye'de, kapısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı tek siyasi parti Demokratik Sol Parti'dir. Kıbrıs çok önemlidir. Mavi Vatan, Ege çok önemlidir."