09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti göstermelik bir ziyaretti

Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti göstermelik bir ziyaretti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
ABONE OL
Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu’nun ziyareti göstermelik bir ziyaretti

Seçimlere AK Parti listelerinden katılacak olan Demokratik Sol Partisi'nin Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun göstermelik bir ziyaret için geldiğini söyleyen Aksakal, görüşmede konuşulan konuları da açıkladı. İşte detaylar...

HDP ve PKK'nın dışında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde AK Parti listelerinden seçime girecek olan Demokratik Sol Parti'yi ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU KARDEŞ PARTİ DEDİ AMA...

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a ziyaret taleplerine yanıt verdiği için teşekkür ederek, "Aynı zamanda kardeş bir parti olduğunun da bilincindeyiz. Birlikte Türkiye'deki ekonomik durumu, yapılması gerekenleri tartıştık. Demokraside yaşadığımız olumsuzluklar konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Türkiye'nin özellikle ekonomi konusunda yaşadığı büyük açmazlar, mutfaklardaki yangın, bu yangının söndürülmesi gerektiği konusundaki düşüncelerimizi aktardık" dedi.

AKSAKAL: MAVİ VATAN ÇOK ÖNEMLİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da demokrasinin en güzel tarafının siyasi partilerin kendi aralarında diyaloglarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geleneklerimize yakışır bir seçim yapılmasını temenni ediyorum. Elbette Demokratik Sol Parti olarak Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle milliyetçi, vatansever, emekten yana, sol politikalarımızla 100 yıllık Cumhuriyet değerleri, Cumhuriyetin Atatürk'ün ilkeleri, değerleri ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demokratik Sol Parti için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye'de, kapısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı tek siyasi parti Demokratik Sol Parti'dir. Kıbrıs çok önemlidir. Mavi Vatan, Ege çok önemlidir."

Bu gelişmeler sonrası A Haber ekranlarına konuk olan Aksakal görüşmede yaşanan olayları canlı yayında anlattı.

KILIÇDAROĞLU GECİKME İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Kılıçdaroğlu gecikmiş bir ziyaret olduğunu söyledi ve özür diledi. Deprem bölgesindeki duruma ilişkin konuştuk. Teknik boyutlarıyla da konuştuk çünkü ben inşaat mühendisiyim.

Bir siyasi mesele konuşulmadı. Günlük eleştiriler boyutta olayları konuştuk. Aday olan insanlar başka bir yere gittiklerinde adaylıklarıyla ilgili talepte bulunurlar.

SİZDEN OY İSTİYORUM DEMEDİ

Kılıçdaroğlu "DSP olarak aday çıkarmıyorsunuz. Meclis için stratejiniz nedir? Ben de adayım. HDP'den bile oy istiyorum. Sizden de oy istiyorum" demeliydi. Ama bu olmadı.

GÖSTERMELİK BİR ZİYARETTİ

Oy istememesi DSP'nin genel duruşu ve Bülent Ecevit'in ortaya koyduğu milli değerlerle ilgili olabilir. 7 tane birbirine benzemeyen parti masada bir araya geldi. DSP'ye yapılan ziyaret göstermelik bir ziyaretti.

İnce'ye de bir ziyaret yapıldı ve dolaylı yollarla da bir teklif oldu gibi gözüküyor. Ama bize öyle bir teklifle gelinmedi.

Türkiye’nin çembere alınma planı nedir?
DSP’den Başkan Erdoğan’a destek kararı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA