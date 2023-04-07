TİP'li vekil Sera Kadıgil'den Diyanet ve İmam Hatip okullarına alçak sözler! Kin ve nefret kustu: Kapatılsın
Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil, İslam'a ve Müslümanlara olan saygısızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl da Diyanet ve İmam Hatip Liselerinin kapatılmasını savunan TİP'li vekil, bugün sözlerinde daha da ileriye giderek büyük bir skandala imza attı. Katıldığı bir Youtube kanalında, kendi yaşadığı toplumun inanç esaslarına saygı duymak yerine "nefret" içeren söylemlerde bulunan Kadıgil "Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım." dedi. TİP'li vekil Kadıgil'in hedef tahtası haline getirdiği ikinci konu ise İmam Hatip Liseleri. Büyük öfke patlaması geçiren Kadıgil açılan İmam Hatip okulları yüzünden çocukların gidecek okul bulamadığı yalanını söyleyerek büyük tepki çekti.
TİP'li vekil Sera Kadıgil, Diyanet'e ve İmam Hatip Liselerine saldırmaktan başka hiçbir sözünün değerinin olmadığının farkında. Kamuoyunda bir şekilde adının anılması için sürekli Müslüman muhafazakar insanların inanç esaslarına saldırmayı görev sayan Kadıgil, yine içinde biriktirdiği ne kadar öfke, nefret varsa kustu.
YAŞADIĞI TOPLUMUN İNANÇ ESASLARINA ZERRE SAYGISI YOK
Katıldığı bir Youtube kanalında kendince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı karalamaya kalkan Kadıgil, açılan Kur'an Kurslarını eleştirdi. Deprem bölgelerinde açılan kursların varlığını hazmedemeyen TİP'li vekil, yaşadığı toplumun inanç esaslarına saygı duymadığını milyonların gözünün içine baka baka itiraf etti.
HAYATINI DİYANET'İ VE İMAM HATİP LİSELERİNİ YOK ETMEYE ADAMIŞ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdikten sonra kendisine görev saydığı İmam Hatip Okulları konusunda da oldukça iftira dolu sözler sarfeden Kadıgil, haddini iyice aştı. Sözde sayısı artan İmam Hatip Liselerinin varlığını algı operasyonuyla hedef haline getirmeye çalışan vekil, çocukların gidecek okul bulamadıkları yalanını da dile getirmekten hiç utanmadı. İşte TİP'li vekilin hayatını adadığı ve yok olmaları için elinden gelen bütün kötülükle saldırdığı Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Hatip Liseleri için söylediği o alçak sözler:
SERA KADIGİL: Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ne işe yarıyor. 6 bakanlıktan büyük bütçesi var. Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var. Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kuran kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım.
TİP'Lİ VEKİL HAZIMSIZLIĞINI TELE1'DE BÖYLE İTİRAF ETMİŞTİ
TİP'Lİ SERA KADIGİL'DEN CANLI YAYINDA HADDİNİ AŞAN SÖZLER: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE İMAM HATİP LİSELERİ KAPATILSIN
CHP milletvekilliğinden istifa edip Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen Sera Kadıgil, CHP tarafından fonlandığı bilinen TELE1'de nefret kustu. Enver Aysever'in programında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini savunan Kadıgil'e tepki yağdı.
İMAM HATİPLER KAPATILSIN
TELE 1'de Diyanet'in bir mezhebin kara propagandasını yaptığını iddia ederek skandal sözler kullanan Kadıgil, "Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın" dedi.
SKANDAL SÖZLER
Tele1 canlı yayınında skandal sözlere imza atan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.
ESKİDEN KUR'AN KURSLARI MEB DENETİMİNDEYDİ BURADAN ÇIKARTTILAR
Sunucu Enver Aysever'in, ''İmam Hatip Liseleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna cevap veren Kadıgil, ''Sadece AKP'nin iktidara geldiği günden bu güne kadar İmam Hatip sayısı 7 kat artmış. Her yerde Kur'an kursları açılıyor patır patır ki 2012 yılında bir kanun değişikliği yaptılar. Eskiden Ku'ran kursları MEB denetimindeydi buradan çıkarttılar. Daha sonra TCK'da bir değişiklik yaptılar. Normalde hapis cezası vardı onu kaldırdılar. Bilerek ve isteyerek kreş açmıyor bunun yerine sübyan mekteplerini destekliyor. Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve Hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Ama dertleri imam ya da hatip yetiştirmek falan değil. Yurt yok yurt. Üniversiteye gidecek öğrenciler bu cemaatçilerin yurtlarına mahkum kalsınlar istiyorlar. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi.'' açıklamasında bulundu.
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