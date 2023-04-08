Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 7’li koalisyona tepki: IMF kapılarında bekleyecek misiniz?

DEPREM SONRASINDA SAĞLADIĞIMIZ DESTEKLER VE ALDIĞIMIZ TEDBİRLER

Çok sayıda ilimizi ve milyonlarca insanımızı doğrudan etkileyen büyük depremler ve sonrasında yaşanan sel felaketlerinde kaybettiğimiz canlarımız dolayısıyla Ramazan ayını bu sene maalesef buruk duygularla idrak ediyoruz.

Tüm bu felaketlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Denizli'miz bu büyük felaketin ilk gününden itibaren, diğer tüm illerimiz gibi genciyle, yaşlısıyla, esnafıyla çiftçisiyle, işçisiyle işvereniyle birlik olup asrın dayanışmasındaki yerini almıştır.

İşte aziz milletimizin her türlü zorluk karşısında sergilediği bu birlik ve dayanışma ruhu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki sarsılmaz devlet iradesiyle birleştiğinde aşamayacağımız hiçbir sorun, ulaşamayacağımız hiçbir hedef söz konusu değildir.

Allah'ın izniyle, tüm bu afetlerin açtığı yaraları da en hızlı şekilde beraberce saracak, oluşan maddi kayıplarımızı çok daha iyileriyle telafi edeceğiz.

Bunun için deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ilk günden bu yana tüm kabine olarak bizzat sahadayız ve milletimizle birlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şimdiye kadar AFAD'a yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı gerçekleştirdik.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca, hane başı 15 bin lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik.

DASK kapsamında bugüne kadar başvuruların büyük kısmını tamamlayarak toplamda 14,4 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk.

İnşallah bu ayın sonuna kadar da tazminat ödemelerinin tamamını bitireceğiz.

Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayacağız. Toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz. Yani adeta orta büyüklükteki bir ülkeyi sıfırdan inşa edecek boyutta bir süreç işletiyoruz.

Ülkemiz genelinde yapımına başlanan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bini geçmiştir.