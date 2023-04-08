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Çiftlik Bank davasında flaş! Tosuncuk'un sağ kolu İstanbul'da...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Çiftlik Bank davasında flaş! Tosuncuk’un sağ kolu İstanbul’da...

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçilen Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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