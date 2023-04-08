Deprem felaketi sonrası Hatay! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor: Kamyonlarının yoğunluğu havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden Hatay'da hafriyat kamyonlarının döküm alanlarına giderken oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi. AFAD koordinasyonunda her gün hafriyat döküm sahalarına 300 bine yakın sefer yapıldığı kentte,10 binin üzerindeki yapıda enkaz kaldırma çalışması yürütülüyor. DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü Saha Formeni Mehmet Karaca, "Hatay'ın birçok yerinde çalışmalarımız var. Onun için haliyle konvoy oluyor. Şu anda Hatay'da aşırı yoğun bir çalışma yürütülüyor" dedi.
Kentte AFAD koordinasyonunda yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
DSİ, il özel idareleri ve gönüllülerden oluşan ekiplerin her gün hafriyat döküm sahalarına 300 bine yakın sefer yaptığı kentte, 10 binin üzerindeki yapıda enkaz kaldırma çalışması yürütülüyor.
Özellikle Antakya ve Defne'deki yıkımın yoğun olduğu mahallelerde DSİ'nin yoğun iş makinesi ve kamyon filosuyla gönüllüler ve özel şirketlerin de katılımıyla yürütülen çalışmalarda, döküm sahasına giden kamyonlar, yer yer kilometrelerce alanda yoğunluk oluşturuyor.
Kentin farklı güzergahlarında oluşan araç konvoyları ve döküm sahasındaki yoğun mesai dron kamerasıyla görüntülendi. Çok sayıda moloz yüklü kamyonun kilometrelerce uzayan konvoyda döküm alanına yönelmesi dikkati çekerken, döküm sahasında ise iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü Saha Formeni Mehmet Karaca, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Hatay'ın eski haline dönmesi için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Karaca, makine filolarının kapasitesinin çok yüksek, kamyon sayılarının da fazla olduğunu kaydetti.
Karaca, sabah erken saatlerde göreve başladıklarını, hafriyat döküm sahalarına giden kamyonların yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Acil yıkılacak binaları yıkıp molozları kamyonlara yüklüyoruz. Hatay'ın birçok yerinde çalışmalarımız var. Onun için haliyle konvoy oluyor. Şu anda Hatay'da aşırı yoğun bir çalışma yürütülüyor. Birinci önceliğimiz tehlikeli binaları bir an önce insanlara zarar vermeden yıkıp Hatay'ı normale döndürmek." ifadesini kullandı.
"HATAY'I AYAĞA KALDIRMAK İÇİN GELDİK"
DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü operatörlerinden Mehmet Çoşkun da Hatay'ı ayağa kaldırmak için geldiklerini, mesailerinin yoğun geçtiğini bildirdi.
Devletin güçlü ve kuvvetli olduğunu, ellerinden geldiğince DSİ ailesi olarak da çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Çoşkun, Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.
Ankara'dan gelen iş makinesi operatörü Erdal Kızılay da valilik emriyle riskli alanların yıkımını yaptıklarını anlatarak, "Biraz zaman alacak ancak devletimiz sağ olsun gerekeni yapıyor. Biz de gönüllüler olarak çalışmalara destek oluyoruz. Depremin 4. gününden beri buradayım. Burada yoğun kurtarma faaliyetlerinde görev aldık. Şimdi de riskli binaları yıkıyoruz." diye konuştu.
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