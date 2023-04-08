Deprem felaketi sonrası Hatay! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor: Kamyonlarının yoğunluğu havadan görüntülendi

Ankara'dan gelen iş makinesi operatörü Erdal Kızılay da valilik emriyle riskli alanların yıkımını yaptıklarını anlatarak, "Biraz zaman alacak ancak devletimiz sağ olsun gerekeni yapıyor. Biz de gönüllüler olarak çalışmalara destek oluyoruz. Depremin 4. gününden beri buradayım. Burada yoğun kurtarma faaliyetlerinde görev aldık. Şimdi de riskli binaları yıkıyoruz." diye konuştu.

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