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İstanbul Valiliği resmen duyurdu: CHP İl Başkanlığı binası civarında ateş açan 4 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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İstanbul Valiliği resmen duyurdu: CHP İl Başkanlığı binası civarında ateş açan 4 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada araçta uyuşturucu madde, fişek ve silah tespit edildiği belirtildi.

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