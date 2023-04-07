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Haberler Galeri 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

Son dakika haberler... MHP 28. Dönem milletvekili aday listesini açıkladı. 14 Mayıs seçim süreci hızla ilerlerken vatandaş tarafından arama motorlarında sıklıkla sorgulanan milletvekili aday listesi belli oldu. Peki 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? İşte 2023 MHP il il aday listesi; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 10:38
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28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

MHP 28. Dönem milletvekili aday listesini duyurdu. 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek olan liste araştırılan konular arasında yerini aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından duyurduğu listeye göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1'inci sıradan milletvekili adayı oldu. İşte MHP il il aday isim listesi 2023...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

ADIYAMAN

1 İSMAİL GÜMÜŞ

2 FEVZİ ÖZTÜRK

3 AHMET BİLGİÇ

4 ASİYE BULUNDU

5 SIRAÇ ASLAN

AFYONKARAHİSAR

1 MEHMET TAYTAK

2 YÜCEL GENÇ

3 MEHMET EMRE DEMİRAL

4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN

5 İSMAİL AYDOĞUŞ

6 MUSTAFA GÜLLÜ

AĞRI

1 SALİH EMİR MUTLUER

2 YASİN ÖZYALÇIN

3 KAHRAMAN HANBABA

4 İBRAHİM ARPACI

AMASYA

1 MEHMET SARI

2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ

3 MURAT SUŞEHİRLİ

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28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

ANKARA 1. BÖLGE

1 MEVLÜT KARAKAYA

2 ÖNDER KAHVECİ

3 EYYÜP YILDIZ

4 İBRAHİM ÇİFTÇİ

5 OĞUZ YILMAZ

6 LEVENT ÇAĞLANCI

7 ŞENİZ SEZGİN

8 YİĞİT YILMAZ

9 SULTAN POLAT

10 FUNDA GÜLERER

11 MURAT KARAKURT

12 AHMET KARAGÖZ

13 ADNAN YİRİK

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28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

ANKARA 2. BÖLGE

1 SADİR DURMAZ

2 ÖZGÜR BAYRAKTAR

3 NEVİN TAŞLIÇAY

4 AHMET SELİM YURDAKUL

5 CENGİZ ŞAHİN

6 TARKAN TOPER

7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

8 İLKAY UYAR KABA

9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

10 YUSUF TANIK

11 LEVENT UĞURLU

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28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

ANKARA 3. BÖLGE

1 YAŞAR YILDIRIM

2 ERKAN HABERAL

3 SEÇKİN ODABAŞI

4 FATİH ÇETİNKAYA

5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

6 HAYRİYE AYDIN

7 ERDİNÇ ÖLMEZ

8 YAŞAR YUKARIKIR

9 BAHRİ BATUHAN KURBAN

10 HÜSEYİN YILMAZ

11 UĞUR SADIK

12 ÖZNUR ÖZEN