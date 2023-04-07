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28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...
Son dakika haberler... MHP 28. Dönem milletvekili aday listesini açıkladı. 14 Mayıs seçim süreci hızla ilerlerken vatandaş tarafından arama motorlarında sıklıkla sorgulanan milletvekili aday listesi belli oldu. Peki 28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? İşte 2023 MHP il il aday listesi; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...