28. Dönem MHP milletvekili adayları kimler? MHP il il aday isim listesi 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

MHP 28. Dönem milletvekili aday listesini duyurdu. 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek olan liste araştırılan konular arasında yerini aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından duyurduğu listeye göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1'inci sıradan milletvekili adayı oldu. İşte MHP il il aday isim listesi 2023...