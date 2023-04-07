İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Hakkari Alandüz teröristlerden temizlendi! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali UZUN operasyonu kapsamında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, HAKKARİ YÜKSEKOVA DAĞLICA BUZUL Dağları ALANDÜZ Bölgesi, Arsan mevkisinde, 07 Nisan 2023 günü, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA ve JİKU destekli olarak icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda yaşanan silahlı çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari DAĞLICA-ALANDÜZ sözde CİLO bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride yer alan Alişer İntikam kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.